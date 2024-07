Zum Mittanzen lud die Band mit Rock- und Popliedern beim Open-Air-Konzert ein. Bei Songs wie „Rockin‘ All Over The World“, „I Can’t Get No Satisfaction“ und „Allright Now“ war die Tanzfläche gut gefüllt und die Stimmung ausgelassen.

Rockmusik aus drei Jahrzehnten zum Abtanzen gab es beim Open Air der „Liverpool Beats“ im Gutacher Kurpark.

Eine Aufwärmzeit gab es bei den gut gelaunten Gästen nicht – schon beim ersten Hit füllte sich die Fläche vor dem Pavillon mit Tanzbegeisterten.

Die Band zeigte Mut, denn die Witterung war alles andere als stabil. „Bis zuletzt haben wir den Wetter-Krimi per App verfolgt und gerätselt, ob wir in die Festhalle ausweichen sollen“, verriet Bettina Breithaupt, Vorsitzende der Landfrauen. Der Verein hatte die Bewirtung der Veranstaltung übernommen.

Viele bekannte Songs sorgten für gute Stimmung

Das Wagnis lohnte sich, denn unter freiem Himmel ist das Flair einfach ganz anders, wie eine Besucherin schwärmte. Vielen Fans hatten die Auftritte der „Liverpool Beats“ in den Vorjahren so gut gefallen, dass sie wieder in den Kurpark kamen. Andere schauten eher zufällig vorbei. „Wir Holländer haben auch eine Menge Spaß hier“, beteuerte ein Feriengast, der mit seiner Clique das Open Air Konzert sichtlich genoss. Mit „Hang On Sloopy“ von den McCoys und der wohl bekanntesten Rock-Hymne der Welt aus den Siebzigern „Rockin‘ All Over The World“ von Status Quo sorgten die vier Musiker für hervorragende Stimmung.

Den Rest erledigten die etwa 150 Gäste, die begeistert mitgingen. Kollektives „Headbanging“ gab es schon damals, wie Frontmann Peter Kenz anmerkte. „Eigentlich braucht es langes Haupthaar dazu, aber es geht auch mit etwas ausgedünnter Mähne oder ganz ohne“, scherzte der Sänger in Richtung der älteren Semester im Publikum. Das Intro von „Allright Now“ der Blues-Rockband Free ging direkt in die Beine und auch bei dem bekannten Riff zu Beginn von „I Can’t Get No Satisfaction“ von den Rolling Stones nahmen die Fans den legendären Rhythmus sofort auf. „Mick Jagger ist 80 Jahre alt, Leute“, spornte Kenz das Publikum noch mehr an und es ging hoch her auf der Tanzfläche.

Die Band feiert dieses Jahr ihren 60. Geburtstag

Auch die Bandmitglieder bringen einiges an Jahren zusammen und sind zum Teil Zeitgenossen der Musikepoche, deren Repertoire sie interpretieren. „Liverpool Beats“ feiert dieses Jahr Jubiläum: seit 60 Jahren covert die Formation Rock- und Poplegenden. Die Besetzung hat sich während der Jahrzehnte ab und an geändert, die Art zu spielen aber nicht. Geradliniger Shuffle, knackige Gitarrenriffs und fetter Drumsound zeichnen die Band aus und sie schafft es, die Besucher ihrer Konzerte mitzunehmen in das Lebensgefühl des Rock ’n’ Roll.

Gegen Ende des Konzerts begann es zu regnen. Niemand kümmerten sich darum, nass zu werden und es wurde einfach auf der Bühne weitergetanzt.

Der Bürgermeister dankt

Veranstalter des Open Air im Kurpark ist die Gemeinde Gutach. In seinem Grußwort gratulierte Bürgermeister Siegfried Eckert der Band zum runden Geburtstag und kündigte an, dass sie nächstes Jahr im neu gestalteten Kurpark auftreten werden. Weiterhin galt der Dank des Bürgermeisters den vielen Sponsoren, ohne die ein Konzert mit freiem Eintritt nicht möglich wäre.