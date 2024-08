Open-Air-Konzert in Schonach: Kultband Wombats spielt Pink Floyd

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Die heimische Kultband Wombats lädt für Samstag, 17. August, zur 24. Auflage ihres legendären Open-Air-Konzerts im Schonacher Kurpark ein. Diesmal bringen sie weltweit bekannte Meisterwerke zu Gehör.

Die Wombats-Musiker Wolfgang „Schorle“ Schyle (Gitarre, Gesang), Rebecca Peschke (Violine, Gesang), Ralph „Steckle“ Schneider (Piano, Gesang), Tino Schneider (Bass) und Rolf Schmidt (Schlagzeug) werden die Zuschauer auf eine besondere Reise durch vielfältige Genres aus Folk, Rock und Pop mitnehmen.

„Ein Mix aus Klassikern und neuen Interpretationen wird die Menge begeistern und mitreißen“, heißt es in einer Konzertankündigung. Aufgrund der vielen verschiedenen Instrumente, dem charakteristischen mehrstimmigen Gesang und der musikalischen Abwechslung bietet die Band eine unvergleichliche Vielfalt. Wie bei jedem bisherigen Open-Air der Schonacher Kultband wird ein besonderes Highlight wieder ein Sonderblock sein, bei dem die Wombats sich dieses Jahr an die zeitlosen Meisterwerke von Pink Floyd wagen.

Lesen Sie auch

„Diese Hommage an eine der größten Bands der Musikgeschichte wird sicherlich Gänsehautmomente und unvergessliche Augenblicke bescheren“, sind sich die Organisatoren einig.

Das Duo „Rolph Royce & Candy Andy“ eröffnet den Abend im Kurpark

Im Vorprogramm spielt das in der Region ebenfalls bekannte Bühnenduo „Rolph Royce & Candy Andy“ aus Furtwangen. Rolf „Rolph Royce“ Langenbach und Andrea „Andy Candy“ Klausmann sind vor allem aus der Kultband Bluesquamperfect bestens bekannt. Die Musikvielfalt der beiden reicht von Balladen über Oldies bis hin zu bluesigen Hits.

Für das leibliche Wohl wird bei der 24. Auflage des Open-Air-Konzerts der Wombats im Kurpark wieder bestens gesorgt sein, kündigen die Veranstalter weiter an. Es wird eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken geben. „Erleben Sie einen Abend voller Musik, Emotionen und unvergesslicher Momente. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, ein Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein“, wird für die Freiluftveranstaltung geworben und darauf hingewiesen, sich rechtzeitig an der Abendkasse eine Eintrittskarte zu sichern. Präsentiert wird das Open-Air von der Volksbank Mittlerer Schwarzwald.

Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Eintrittskarten sind ab 18 Uhr ausschließlich an der Abendkasse am Zugang beim Haus des Gastes erhältlich für 13 Euro bis 19 Uhr und danach für 15 Euro.