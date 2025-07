Die Schlagersängerin Marcella Carin begeisterte im Rahmen des „Musikcocktails on Tour“ zahlreichen Fans.

Sie ist schon so etwas wie ein Zuschauermagnet, die Rottenburger Realschullehrerin und Sängerin Marcella Carin, die auf Einladung von Thomas Kreidler wieder einmal beim „Musikcocktail on Tour“ für zwei Stunden Horbs vielbefahrene Fußgängerzone mit Musik flutete.

Charmant und einfach unwiderstehlich, so präsentierte sie sich ihren zahlreichen Fans, die sich rund um das Eiscafe „La dolce Vita“ in der Horber Neckarstraße auf diesen Auftritt freuten.

Rund 150 Personen waren es sicher, die sich am Sonntagnachmittag trafen, um sich mit Eis, Cocktails und Cappuccino verwöhnen zu lassen und der Musik der sympathischen Sängerin zu lauschen. Darunter waren auch wieder die mitgereisten Fans, die Marcella Carin zu vielen ihrer Auftritte folgen und die zum Teil auch schon gute alte Bekannte in Horb sind. Dazu kam zeitweise eine große Gruppe, die kurz nach 15 Uhr beim Stadtrundgang mit OB-Kandidat Michael Keßler die Gelegenheit nutzte, sich mit einem von Keßler spendierten Eis zu erfrischen.

Die Künstlerin ließ sich durch diesen plötzlichen Ansturm nicht aus der Ruhe bringen und nahm all ihre Fans mit auf eine Reise durch die Welt des deutschen Schlagers. Eine Welt, in der man eigentlich ganz gut leben kann, wenn da nur nicht der Liebeskummer und die Sehnsucht wären.

Gelungener Mix

Gute Laune versprühend, ohne Berührungsängste vor ihrem Publikum, trällerte sie einen Hit nach dem andern zur musikalischen Begleitung aus der Konserve. Dass es tatsächlich nur ein Halbplayback war, hörte man immer dann, wenn sie den Text des Liedes auch noch aussang, wenn die Musik schon verklungen war. „Seht und hört her – ich singe live“, mag sie wohl mit diesen geschickt eingestreuten Tönen ihren Fans demonstriert haben.

Sie griff auf ihr breites Repertoire zurück und nutzte dabei sehr geschickt und mit viel Gespür für die Stimmung unter den Konzertbesuchern, um ihre Zuhörer mit ihren eigenen Hits und denen ihrer Kollegen aufs Beste zu unterhalten. Die Sängerin begeisterte mit einem gelungenen Mix bekannter Hits. Vom Andrea-Berg-Medley bis zum Kirsten-Ott-Cover waren es alles Songs, die das Publikum mitsingen konnten, und die Fans dankten es der Sängerin aus der Domstadt teils mit volksfestartiger Begeisterung.

Der Vollmond-Song

Da gab es ihre eigene, neue Fassung von Monica Morells „Später wann ist das?“ oder die Geschichte von „La Luna Blu“, die einst Monika Martin um den Schlaf brachte. Singenderweise verriet Marcella Carin, dass ihr jedes Mal bei Vollmond ein bestimmter Mann in den Kopf kommt. „La Luna blu, La Luna blu, mitten in der Nacht, auf einmal Du, kann Dir nicht entflieh’n, finde keine Ruh’, Du gehörst zu mir? La Luna blu.“ Naja, Vollmond ist ja nicht so oft, das hält man dann schon aus.

Natürlich kamen auch ihre eigenen Songs, samt der dazugehörigen Werbung, nicht zu kurz. „Mein Herz hat seinen eigenen Kopf“, so ihr neuester Titel, der ebenso wenig fehlte wie das Versprechen: „Ich bin wieder hier“.

Und sie war da. Wie aus einer Parallelwelt, einer Seifenoper aus Noten entsprungen.

Vergessen werden die viele Besucher diesen Gig sicher nicht. Es war nette Unterhaltung, bei der man die Seele einfach baumeln lassen und am besten fröhlich mitklatschen oder gar mitsingen konnte. Ein echter Horber Musikcocktail eben.