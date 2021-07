1 Die "Fäaschtbänkler" spielen auf den größten Festivals in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Nun kommen sie nach Hochmössingen. Foto: Emanuel Sutterluety

Anlässlich des 100. Vereinsjubiläums des Musikvereins Hochmössingen soll gefeiert werden, und so steigt am Samstag, 24. Juli, ein ganz besonderes Open-Air-Konzert in Hochmössingen mit der Band "Fäaschtbänkler".

Oberndorf-Hochmössingen - Die "Fäaschtbänker" spielen seit vielen Monaten eines ihrer ersten Konzerte in Deutschland. Angesichts der immer noch zu beachtenden Einschränkungen findet das Konzert für 500 Personen statt. Für beste Stimmung wird vorab die in der Region bekannte Band Audio sorgen.

Mit mehr als 10.000 feiernden Musikfans hatte der Musikverein Hochmössingen vom 23. bis zum 26. Juli geplant. Bereits im März hatte der Verein entschieden, dass "Das Fescht" ins Jahr 2023 verschoben wird.

Umso größer ist die Freude, dass kurzfristig nun doch noch wenigstens eine Veranstaltung möglich ist. Viel Zeit und Mühe haben die Hochmössinger Musikanten in die Entwicklung eines Hygienekonzeptes investiert.

Hohe Nachfrage erwartet

"Alle Gäste sollen ausgelassen feiern können und sich wohl fühlen, trotz Hygienemaßnahmen die selbstverständlich sehr genau beachtet werden. Schließlich wollen wir in jeglicher Hinsicht nur beste Presse bekommen", so der Vorsitzende Tobias Schwarz. "Deshalb war es uns auch wichtig, dass wir uns von Beginn der Planung an möglichst eng mit dem Ordnungsamt abstimmen, so dass alle mit einem guten Bauchgefühl dabei sein können."

Wer Lust hat, mit Freunden und Familie beim Konzert zu feiern, kann unter Berücksichtigung der geltenden Kontaktbeschränkungen direkt einen ganzen Tisch buchen. Wie die Ticketbuchung funktioniert, hat der Verein auf der Internetseite www.verbandsmusikfest2021.de beschrieben.

Die Hochmössinger rechnen aufgrund der vielen Nachfragen in den vergangenen Wochen mit einer hohen Nachfrage an Tickets. Um organisatorisch alles stemmen zu können, findet der Vorverkauf zunächst ausschließlich am kommenden Samstag, 10. Juli, in Hochmössingen statt.

Vorkaufsrecht für Hochmössinger

"Alle freuen sich darauf, dass endlich wieder eine Veranstaltung stattfindet. Uns ist es ein Anliegen, besonders auch den Hochmössingern etwas zurückgeben zu können, daher sollen die Hochmössinger bereits um 10 Uhr die Chance haben Tickets zu kaufen", erklärt Tobias Schwarz.

Alle Nicht-Hochmössinger sollen dann ab 13 Uhr Karten kaufen können, wie auch im Internet auf der Seite des Vereins zu lesen ist. Falls es nach diesem Termin noch Karten gibt, sollen kurzfristig weitere Vorverkaufstermine organisiert werden.

"Fäaschtbänkler"

Die "Fäaschtbänkler" spielen auf den größten Festivals in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Sie enterten mit ihrer letzten CD in all diesen Ländern die Charts. Beliebt von Jung bis Alt spielen sie mit ihrer ungewöhnlich volksmusikanmutenden Instrumentierung einen unvergleichlichen Popsound. Bekannt ist etwa der Song "Can You English Please". Ihre Texte beinhalten stets ein Augenzwinkern und ein positives Lebensgefühl, so dass man sich beim Hören regelmäßig vom Optimismus, der Fröhlichkeit und dem Groove der Gruppe anstecken lässt.