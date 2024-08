Ralf Merkel feierte mit dem Open-Air-Kino im Hof der Burg Hohenzollern Jubiläum: Die Zollernalb-Kinos organisieren das Film-Event seit 20 Jahren. Was Georg Friedrich Prinz von Preußen dazu sagte.

Das Open-Air-Kino, die Burg Hohenzollern und Ralf Merkel: Das ist inzwischen wie ein unzertrennliches Trio: Bereits seit zwei Jahrzehnten organisiert der Chef der Zollernalbkinos die Filmabende unter freiem Himmel im Burghof.

„Fast auf den Tag genau 20 Jahre ist es her“

Georg Friedrich Prinz von Preußen bei der Begrüßung: „Seit fast auf den Tag genau ist es nun zwanzig Jahre her, dass hier oben auf dem Burghof, auf dieser speziell für den Burghof maßgeschneiderten, zwölf Meter breiten Leinwand, der erste Kinofilm gezeigt wurde.“ Ein Zusammenschnitt habe die „unvergesslichen“ Filmabende „eindrücklich dokumentiert“.

„Lieber Ralf, Dir und Deinem Team danke ich, dass Ihr seit 20 Jahren keine Mühen scheut, die Burg Hohenzollern zu einem Höhepunkt Eurer Open Air-Kinoreihe zu machen“, sagte Prinz Georg Friedrich.

Joachim Lang, Regisseur des Films „Führer und Verführer“ und Burgherr Georg Friedrich Prinz von Prueßen begrüßen die Gäste zum Open-Air-Kino. /Roland Beck

Der Burgherr weiter: „Und ich danke Dir für Deinen Mut, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen. Nicht nur die technischen Voraussetzungen haben wir Euch zu verdanken.“

„Auch Deine guten Beziehungen in die Filmwelt helfen, wenn es beispielsweise darum geht, Sondergenehmigungen bei Filmverleihen für Open-Air-Vorführungen einzuholen was, tatsächlich alles andere als einfach ist“, so Prinz von Preußen weiter.