Trotz wechselhaften Wetters: Das „Kino unter Sternen“ am Salinenmuseum erfreute das Rottweiler Publikum am Wochenende.

Bereits zum dritten Mal lud in diesem Jahr der Förderverein Salinenmuseum Rottweil in Zusammenarbeit mit dem Central Kino Rottweil zum „Kino unter Sternen“ ins Salinenmuseum ein.

Von Freitag bis Sonntag liefen beim „Rottweiler Open-Air-Kino-Festival“ drei ausgesuchte Filme, die jeweils um 21 Uhr starteten. Ab 19 Uhr gab es zur Einstimmung auf den nachfolgenden Streifen ein Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik und Bewirtung auf dem Gelände des Salinenmuseums.

Kleinere Regenschauer

Während der Freitagabend mit dem deutschen Film „Wochenendrebellen“ der wettertechnische Glanzpunkt des Freiluft-Wochenendes war, mussten die Zuschauer am Samstag und Sonntag bei den französischen Filmen „Es sind die kleinen Dinge“ und „Das Nonnenrennen“ einige kleinere Regenschauer in Kauf nehmen.

„Für mich ist es das erste Open-Air-Kino im Salinenmuseum“, verriet Yvonne Saier, die seit Mai diesen Jahres das Central-Kino Rottweil leitet. Das Freiluftkino sei für sie etwas ganz Besonderes. Die Aufregung ob das Wetter hält, die besondere Atmosphäre mitten in der Natur, der späte Programmstart, all das trage zu einem ganz besonderen Film-Erlebnis bei, so Saier.

Ein voller Erfolg

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren schon sehr gute Erfahrungen mit unserem Open-Air-Kino gemacht, und auch in diesem Jahr war es, trotz einiger Schauer, bisher ein voller Erfolg“, bilanzierte Martina van Spankeren-Gandhi vom Förderverein Salinenmuseum Rottweil. Man könne auf durchweg ausverkaufte Kinoabende zurückblicken, was bei 300 Sitzplätzen eine schöne Leistung sei.

„Der Film am Samstag und Sonntag lief wetterbedingt parallel im City-Kino, was uns zusätzliche 210 Sitzplätze verschaffte“, verriet Spankeren-Gandhi. „Wir haben hier im Kino heute zusätzlich 150 Karten verkaufen können“, berichtet Kassenkraft Tanja Pfau vom Central Kino Rottweil, wo am Sonntagabend einige bekannte Gesichter zu entdecken waren.

Einige flüchten ins Trockene

„Es hat uns gestern schön reingeregnet“, bestätigte eine Besucherin, die sich am Samstag ins Salinenmuseum gewagt hatte. Beim letzten Film des Open-Air-Programmes sei sie deshalb lieber gleich ins gesichert trockene Central Kino gegangen.

Doch die meisten Zuschauer sahen sehr großzügig über die kleinen Wetterunregelmäßigkeiten hinweg: „Rottweil ist schließlich kein Regenloch“, meinte beispielsweise Waltraud Binder. Aus diesem Grund habe sie großes Vertrauen, dass einem im großen und ganzen schönen und besonderen Kinoabend im Salinenmuseum nichts im Wege stehe, meinte sie im Vorfeld.

Besondere Atmosphäre

Auch Erik und Lucia Bauer hatten keine Angst vor wechselhaftem Wetter: „Wir sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei und genießen auch besonders die Live-Musik“, sagte Lucia Bauer freudig. Für etwaige Regenschauer sei man sicherheitshalber mit einem Regencape ausgestattet.

Xenia Schneider und Johanna Schmeh haben über ihren Arbeitgeber von der Veranstaltung erfahren: „Unser Arbeitgeber ist Sponsor des Open-Air-Kinos, und wir haben Freikarten erhalten“, erzählte Johanna Schmeh.

Die Atmosphäre und die Möglichkeit, einen Film an frischer Luft und auf großer Leinwand erleben zu können, sei ein ganz besonderer Anreiz: „Wenn ich einen Film im Zimmer sehen will, kann ich auch einfach fernsehen“, lachte Schmeh.

Ausgezeichnete Besucherzahlen

„Unsere Karten waren Geburtstagsgeschenke, und wir wollten uns das Erlebnis auf keinen Fall nehmen lassen“, sagten Dennis Heitinger und Saskia Buthenhäusler. „Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung“, meinte Elisabeth Griesbacher, die mit ihrem Vater, dem Buchautor Herbert Noack, ins Salinenmuseum gekommen war. Sie selbst sei aus Rosenheim zum Familienbesuch angereist, und da sie französische Filme liebe, wollte sie auf das Erlebnis unter freiem Himmel auf keinen Fall verzichten.

Das dritte Rottweiler Open-Air-Kino-Festival war also ein voller Erfolg für Veranstalter und Besucher. Die ausgezeichneten Besucherzahlen zeigen deutlich, dass die Veranstaltung auch für die kommenden Jahre jede Menge Potential besitzt.