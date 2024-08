Open-Air-Kino: Die Bilder zum Gourmet-Abend auf der Hechinger Freibadwiese

12 Thorsten Strobel (von links) und Myriam Mebold von Getränke Mebold in Albstadt, Prinzessin Sophie von Preußen als Schirmherrin der Kira von Preußen Stiftung, Kino-Chef Ralf Merkel und Carmen Soudani von der Kira von Preußen Stiftung. Foto: Jannik Nölke (janö)/Jannik Nölke

Rund 1000 Gäste haben den Gourmet-Abend im Rahmen des Hechinger Open-Air-Kinos auf der Freibadwiese besucht. Gezeigt wurde die französische Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“ – zum Essen gab es aber auch Fleiskäs und Preußisches Bier.









Das Hechinger Open Air Kino hat inzwischen Tradition. Und immer zur Halbzeit des zwölftägigen Freiluft-Events gibt es etwas Besonderes: den Gourmet-Abend auf der Hechinger Freibadwiese. Schon über eine Stunde vor Einlassbeginn bildete sich am Donnerstag eine lange Schlange am Eingang – die Vorfreude der Gäste auf die Veranstaltung war auch in diesem Jahr riesig. Letztlich zählten die Veranstalter um Kinochef Ralf Merkel rund 1000 Gäste.