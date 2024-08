Open-Air-Kino Altensteig: Filmvergnügen unter freiem Himmel

1 Filmvergnügen mit einem einzigartigen Ambiente. Foto: Köncke

Das Open-Air-Kino in Altensteig wirft seine Schatten voraus. 14 Spielfilme flimmern vom 21. August bis 3. September über die Großleinwand im Schlossgarten – Dramen, Komödien, Romanzen und wahre Geschichten.









Drei Freunde, die in einem alten Schacht jede Menge Geld finden, ein Mädchen, das an einer Störung der Feinmotorik leidet, ein Psychologe, der nebenher für die Polizei arbeitet und sich als Lockvogel bei der Aufklärung eines Mordfalls zur Verfügung stellt: Auch bei der 21. Auflage des Open-Air-Kinos in Altensteig „ist für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas dabei“, versprechen die städtische Kulturamtsmitarbeiterin Christa Haizmann und Pressesprecher Sascha Wittich.