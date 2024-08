Open-Air-Kino Altensteig: Der Auftakt gerät etwas verhalten

1 Noch bis 3. September flimmert jeden Abend ein Film über die Großleinwand im Altensteiger Schlossgarten. Foto: Manfred Köncke

Das Open-Air-Kino im Altensteiger Schlossgarten ist trotz idealer äußerer Bedingungen durchwachsen angelaufen. Für die Komödie „Chantal im Märchenland“ über eine Influencerin, die durch Zauberhand in eine verwunschene Welt entführt wird, interessierten sich 148 Zuschauer.









Wenn das trockene Wetter mit angenehmen Abendtemperaturen anhält, rechnet die Stadt Altensteig als Veranstalter mit steigendem Interesse. Die Lebensgeschichte der amerikanischen Sängerin Amy Winehouse (“Back to Black“), der Familienfilm „Alles steht Kopf 2“, die Erzählung über ein Mädchen mit einer gestörten Feinmotorik in „Eine Million Minuten“ und andere Produktionen wurden gut bewertet, was sich positiv auf den Online-Vorverkauf in Altensteig auswirken könnte.