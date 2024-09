Open-Air-Kino Altensteig: Animationsfilm lockt die meisten Zuschauer

1 Den letzten Film, „The Quiet Girl“, sahen sich 99 Besucher an. Foto: Manfred Köncke

Mit „The Quiet Girl“ ist am Dienstag das 21. Open-Air-Kino im Altensteiger Schlossgarten zu Ende gegangen. Insgesamt 2750 Zuschauer sahen die an 14 Abenden angebotenen 14 Filme. Am besten besucht war der Animationsfilm „Ich – einfach unverbesserlich 4“ mit 390 Besuchern.









Die äußeren Bedingungen waren im Gegensatz zum vergangenen Jahr ideal. An keinem Abend hat es während der Vorführung geregnet, und im weiten Rund des Schlossgartens vor dem historischen Gemäuer der Burg herrschten angenehme Temperaturen. Von jedem Sitzplatz hatte man den freien Blick auf die Großleinwand, und selbst in der obersten von elf Reihen war jedes Wort gut zu verstehen. Wer sich kein Online-Ticket im Vorverkauf besorgt hatte, konnte die Eintrittskarte als Zusatzservice an der extra eingerichteten Abendkasse lösen.