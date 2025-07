Das Freibad Steinen hat seit Dienstag wieder geöffnet. Am Wochenende wird es dafür gleich zur Konzertarena.

Seit dem Ende der Corona-Pandemie finden die Konzerte immer am ersten Wochenende der Sommerferien statt, erzählt die Vorsitzende des Vereins Kunst & Kultur in Steinen, Christel Mohr, im Gespräch mit unserer Zeitung. Da der Verein über keinen eigenen Raum verfügt, muss er sich Räume und Kooperationspartner suchen, um Konzerte veranstalten zu können.

Die Open-Air-Events fanden vor der Pandemie bei der Gärtnerei Vosskuhl in Steinen statt. Als deren Chef aber in Rente ging, musste der Verein sich einen neuen Veranstaltungsort suchen und fand diesen in Zusammenarbeit mit der Stadt Steinen, die zugleich als Schirmherrin fungiert, im Steinener Freibad. Die Konzerte hätten schon zu Anfang „wie eine Bombe“ eingeschlagen, erzählt Mohr begeistert.

Moderate Preise

Als Grund führte sie das heimelige Flair in Symbiose mit entspannter Picknick-Atmosphäre, im Idealfall lauschiger Sommernacht und Konzert an. Zudem seien die Eintrittspreise bewusst auf möglichst moderaten Niveau angesiedelt, um allen die Möglichkeit zu bieten, sich einen schönen Abend zu gönnen. Die Konzerte seien vor allem lokal gedacht und der Verein freue sich über zahlreiche Steinener Bürger, aber es seien auch Gäste aus dem Umland willkommen.

Verschiedene Stile

Musikalisch bewege man sich in verschiedenen Stilrichtungen, um vielen Gästen mit unterschiedlichem Musikgeschmack entgegen zu kommen. Die Finanzierung der Konzerte sei allerdings schwierig, vor allem in Zeiten steigender Preise. Die Mitglieder des Vereins sind gleichzeitig auch Fördermitglieder und tragen einen Teil zur Finanzierung bei. Auch die Organisation der Veranstaltung inklusive Technik, Werbung, Booking und vieles andere wird von Mitgliedern des Vereins in Eigenregie geleistet.

„Die Haiducken“ aus Freiburg spielen Klezmer- und Balkanstücke. Foto: Mario Hamann

Mit dem Sponsoring sei es auch schwieriger geworden. Ein Hauptsponsor, der die Veranstaltung schon lange unterstützt, ist die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Die Oberbadische unterstützt die Veranstaltung medial. Man sei aber sehr froh darüber, dass die Gemeinde Steinen die Schirmherrschaft des Open Airs übernommen habe, dies sei vor allem versicherungstechnisch eine große Entlastung, sagt Mohr.

Helfer willkommen

Freuen würde man sich allerdings über Nachwuchs im Förderverein. Über junge Menschen, die Lust auf das Mitorganisieren eines solchen Events hätten und das musikalische Angebot mit junger Musik für junge Leute erweitern könnten.

Wer auftritt

Das Publikum darf sich dieses Jahr auf zwei musikalisch völlig unterschiedliche Bands freuen. Am Freitag spielen Adjiri Odametey & Band afrikanische Weltmusik in einem eigenen, unverwechselbaren Stil mit westafrikanischen Wurzeln. Am Samstag entern „Die Heiducken“ aus Freiburg im Breisgau mit einer Mischung aus manchmal temporeichen, manchmal träumerisch-sehnsuchtsvollen Kletzmer -und Balkan-Stücken die Bühne. Die Gäste dürfen ihr eigenes Picknick und eine Picknick-Decke mitbringen und es sich vor der Bühne bequem machen. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt.

Der Eintritt kostest 15,00 Euro, für Jugendliche von zehn bis 18 Jahren zehn Euro. Ein Festivalticket für beide Tage kostet 25 beziehungsweise 15 Euro. Eintrittskarten können in Steinen bei Optik Turski, ReserviX sowie in den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Lörrach und Schopfheim gekauft werden. Auch an der Abendkasse gibt es Tickets.