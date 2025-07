Open-Air in Schopfheim: XXL-Ausgabe des Sommersound geht zu Ende

1 Giovanni Zarrella ging auf Tuchfühlung mit seinen Fans. Foto: Anja Bertsch Mit einem sympathischen Auftritt von Giovanni Zarrella fand das Festival einen runden Abschluss. Fürs kommende Jahr versprechen die Macher jetzt schon ein „extrem gutes Programm“.







Ein XXL-Paket von fünf Bühnenabenden in Folge hatten die Macher des Schopfheimer Sommersound um Christoph Römmler in diesem Jahr geschnürt - so viel wie nie zuvor. Ein jeder auf seine Weise besonders, und für ein je eigenes Publikum passend: Der Marktplatz wurde zum tanzenden Tollhaus für Partygänger (Culcha Candela), Brass-Pop-Fans (Querbeat) oder die ganze Familie (Revolverheld), die Künstler nahmen die Zuhörer mit auf einen rockigen Ritt durch die Rock- Pop-Geschichte mit der „Kraft der Liebe“ als rotem Faden (SWR 1 Pop & Poesie) und entführten sie zum Finale auf eine schwelgerische Tour nach „Bella Italia“ (Giovanni Zarrella).