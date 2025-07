Open-Air in Schopfheim: Sommersound-Auftakt nach Maß

Mit einer ebenso stimmungsvollen wie energiegeladenen Show eröffnete das SWR 1-Format „Pop und Poesie“ den Schopfheimer Sommersound am Mittwochabend. Mit weit über 1000 Zuschauern war der (für die Auftaktveranstaltung bestuhlte) Marktplatz bis den letzten Platz besetzt. Unterm Motto „Power of Love“ bringt die neue Show zahllose neue Hits auf die Bühne.

Das Konzept selbst ist seit Jahren bewährt: Die Band spielt die Songs in Originalsprache, Schauspieler tragen die Texte dann in ausgefeilter deutscher Übersetzungen vor, setzen sie in Szene – und sorgen so dafür, dass das Publikum vermeintlich altbekannte Songs mit ganz neuen Ohren hört. Pop & Poesie ist beinahe schon Stammgast auf dem Schopfheimer Marktplatz-Bühne – und schaffte es auch am Mittwochabend im Nu, eingeschworene wie neue Fans für sich zu gewinnen. Ein Auftakt nach Maß für die weiteren vier Festivalabende, die bis einschließlich Sonntag über die Sommersoundbühne gehen.