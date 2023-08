Gründe zum Feiern gibt es in diesem Jahr in Rottenburg genug, zumal es gleich vier maritime Jubiläen gibt. Rottenburg liegt im Herzen Schwabens, also im tiefsten Binnenland und hat dennoch bundesweit die zweit-mitgliedstärkste Marinekameradschaft, die im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem gibt es einen durch Funk und Fernsehen bekannten 60-Mann-starken Shanty-Chor, der ebenso 2023 sein 20-jähriges Bestehen feiert. Einzigartig in Süddeutschland ist seit fünf Jahren das maritime Museum „Old Hamburg“. Außerdem wird die deutsche Marine 175 Jahre alt.

Das Konzert von Santiano

Anlässlich dieser maritimen Jubiläen gibt es in Rottenburg ein Konzert der Band Santiano. Am Samstag, 2. September, ab 19.30 Uhr kommt die Band im Rahmen ihrer „10 Jahre“-Jubiläums-Tournee für einen Auftritt auf den Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg.

Fast vier Millionen verkaufte Tonträger, vier Nummer-Eins-Alben, etliche Gold-, Platin-, und Diamant-Awards und einige der begehrtesten Musik-Auszeichnungen wie beispielsweise vier Echos pflastern den Weg ihres Erfolgs.

Michael Patrick „Paddy“ Kelly kommt ebenfalls für ein Konzert nach Rottenburg. Foto: Shanti Joan Tan

Michael Patrick Kelly

Ein weiterer Star, der beim Open Air in Rottenburg auftritt, ist Michael Patrick „Paddy“ Kelly. Er gibt sein Konzert am Freitag, 1. September, um 20 Uhr. Fünf Jahre nach seinem Platin-Album „iD“ mit über 90 Wochen in den Charts, 500.000 Konzertbesuchern, Teilnahmen bei „The Voice of Germany“ und drei Staffeln „Sing meinen Song“ ist er nach der großen Arena-Tour zu seinem fünften Studioalbum „B.O.A.T.S.“ – für „Based

On A True Story“, auf seiner Open-Air-Tour.

Tickets erhältlich

Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter Telefon 01806/570 070 oder auf www.vaddi-concerts.de.