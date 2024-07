Der SV Mariazell lädt am Samstag, 10. August, zur zweiten Auflage seiner rockigen Open-Air-Veranstaltung „Rock am Waldeck“ in Mariazell ein.

Bei sommerlichem Flair sollen die Fans bei „Rock am Waldeck“ in Mariazell mit handgemachter Rockmusik laut Mitteilung voll und ganz auf ihre Kosten kommen.

Den Anfang machen die Lokalmatadoren „JaAberNe“. Die außergewöhnliche Besetzung mit klassischen Rockinstrumenten und Bläsern macht diese neugegründete Band so besonders.

Als Hauptact tritt die Band Red Hot aus dem badischen Bühl auf. Verzerrte Gitarren und kreischende Orgeln bilden das Soundfundament der Musiker. Erwarten kann man bei „Red Hot“ Coverrock vom Feinsten, überwiegend Klassiker aus den 1970er- und 80er- Jahren, aber auch die 90er werden nicht ignoriert.

Somit erstreckt sich das Programm von Deep Purple bis Iron Maiden, von Whitesnake bis Mötley Crüe, von Jimi Hendrix bis Guns ’n’ Roses und weiteren. Interpretationen der bekanntesten Australier der Welt dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Tickets für „Rock am Waldeck“ gibt es im Vorverkauf bei folgenden Vorverkaufsstellen: Sportheimgaststätte in Mariazell, Dorfladen in Mariazell, Mode Preuss in Dunningen, Rund um Kaffee in Königsfeld-Weiler, Edeka Hammer in Hardt sowie Hils IT in Niedereschach. Kartentelefon 0160/ 96 06 77 88. Tickets gibt es im Vorverkauf für 13 Euro, an der Abendkasse für 16 Euro.

Für das leibliche Wohl der Rockfans ist gesorgt.