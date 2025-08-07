Open-Air in Hechingen: Obertorplatz wird wieder zur Tanzfläche – das ist geplant

Freestyle, Langsamer Walzer, Mambo: Tanzlehrerin Bergith Schwenzer bietet beim Tanz-Open-Air ein buntes Programm. Wir geben einen Überblick und schauen auf aktuelle Tanztrends.
Tanzlehrerin Bergith Schwenzer kommt ins Schwärmen, wenn sie auf die Premiere des Tanz-Open-Airs auf dem Obertorplatz im vergangenen Jahr angesprochen wird. „Tanzen im Freien ist einfach eine tolle Sache. Das hat mich selbst überrascht.“ Wenn dann noch so viele Tanzbegeisterte den Weg in den Hechinger Stadtkern finden und gemeinsam das Tanzbein schwingen, „dann sieht das einfach klasse aus“, betont Schwenzer im Gespräch mit unserer Redaktion.