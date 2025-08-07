Open-Air in Hechingen: Obertorplatz wird wieder zur Tanzfläche – das ist geplant

Freestyle, Langsamer Walzer, Mambo: Tanzlehrerin Bergith Schwenzer bietet beim Tanz-Open-Air ein buntes Programm. Wir geben einen Überblick und schauen auf aktuelle Tanztrends.

Tanzlehrerin Bergith Schwenzer kommt ins Schwärmen, wenn sie auf die Premiere des Tanz-Open-Airs auf dem Obertorplatz im vergangenen Jahr angesprochen wird. „Tanzen im Freien ist einfach eine tolle Sache. Das hat mich selbst überrascht.“ Wenn dann noch so viele Tanzbegeisterte den Weg in den Hechinger Stadtkern finden und gemeinsam das Tanzbein schwingen, „dann sieht das einfach klasse aus“, betont Schwenzer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Vorfreude steigt: Die Neuauflage des Tanz-Open-Airs steht kurz bevor. An diesem Freitag, 8. August, sowie am Freitag in einer Woche, 15. August, lädt Tanzlehrerin Bergith Schwenzer mit Unterstützung der Stadt Hechingen erneut zum Tanzen unter freiem Himmel ein. Los geht es jeweils um 19 Uhr. Eingeladen ist jeder – ob mit Tanzpartner oder alleine, ob mit oder ohne Tanzerfahrung. Die Veranstaltung findet nicht bei Regen statt, die Wetterprognose für Freitagabend meint es nach derzeitigem Stand aber gut mit den Organisatoren.

Auftakt mit Line-Dance zu „Fantasy Girl“

Zum Programm an diesem Freitag verrät die Tanzlehrerin: „Wir starten mit einem Freestyle zum Song ‚Fantasy Girl‘ von Johnny O..“ Die Inspiration für diesen Line-Dance hat Bergith Schwenzer von ihren Tanzschülern bekommen. „Das kommt bei Jung und Alt an. Die Musik ist bekannt.“

Später am Abend lernen die Teilnehmer den Grundschritt des Langsamen Walzers. Zur Unterstützung hat Bergith Schwenzer Tanzschüler mit an Bord. Weiter geht es mit einem Mambo-Freestyle, den die Tanzlehrerin selbst choreographiert hat und zum Sommerhit „Despacito“ getanzt wird. Dieser Freestyle sei etwas anspruchsvoller, mache aber auch sehr viel Spaß. Der Mambo-Grundschritt entspreche dabei dem Salsa-Grundschritt. Mit einem Square-Dance, bei dem die Tanzpartner rotiert werden, verabschiedet sich Schwenzer gegen 21 Uhr.

Grundsätzlich gilt: „Im Programm gibt es zwischendurch immer wieder Überraschungen“, informiert die Tanzlehrerin. Die Teilnehmer dürfen sich auch Musik wünschen – sämtliche Tänze von Discofox über Rumba, Quickstepp oder Tango seien denkbar.

Sogar Liebespaare haben sich im Vorjahr gefunden

Die Grundidee für das Tanz-Open-Air auf dem Obertorplatz hatten im vergangenen Jahr die Hechinger Kinderärztin Rita Ziebach sowie der Urologe Jürgen Lehmann. Die beiden sind Tanzschüler von Bergith Schwenzer. Die Anzahl an Tanzgästen habe sich im Vorjahr von Termin zu Termin rapide gesteigert. „Sogar Liebespaare haben sich gefunden“, berichtet Bergith Schwenzer über romantische Nebeneffekte. Schließlich komme man sich bei keiner Sportart körperlich näher als beim Tanzen.

Heißt im Umkehrschluss: Der Erfolg war so groß, dass sogar im Rahmen des jüngsten Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz eine Winteredition des Open-Airs veranstaltet wurde. „Auch dieses Jahr bin ich wieder dabei“, blickt Schwenzer, die seit 44 Jahren in ihrem Beruf tätig ist, auf die Weihnachtszeit voraus.

Zuschauen ist ebenfalls erwünscht

Allen Unentschlossenen rät sie: „Einfach mal machen und spüren, wie schön es ist, sich zur Musik zu bewegen.“ Aber: Zuschauen ist ebenso erwünscht wie Mitmachen. Für die gastronomische Begleitung sorgen das Refugio sowie das Hotel Brielhof.

Die Teilnahme ist kostenfrei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Tanz-Open-Air ist Teil der Veranstaltungsreihe „Hechingen macht blau“ der Kultursaison 25/26.

Das sind die derzeitigen Tanztrends

Hochzeitspaare

Bergith Schwenzer betreibt ihre Tanzschule im Balinger Stadtteil Frommern. Über die aktuellen Entwicklungen im Tanzsport sagt sie: „Was zugenommen hat, sind Hochzeitspaare, die das Tanzen lernen möchten.“ Inspiriert werden diese meist von Tanzvideos aus den Sozialen Netzwerken. Auch für Standard-Latein-Tänze sowie Discofox herrsche eine gute Nachfrage.

Sportliche Komponente

Die Tanzlehrerin, die auch schon in Hechingen unterrichtet hat, ist besonders von den konditionell anspruchsvollen Tänzen wie Jive oder Rock’n Roll begeistert. Tanzen bedeutet für sie auch ins Schwitzen zu kommen. Sie bietet über das Jahr hinweg verschiedene Kurse – von Hochzeitskursen über Standard-Latein-Tänze bis hin zu Discofox – an. Ab September neu im Programm hat sie Boogie-Woogie.