5 Annette Kienzle und Karl Frierson in Aktion. Foto: Conzelmann

"Hochkarätige Musik in idyllischem Ambiente" – so hatte das Versprechen der Veranstalter gelautet. Es wurde gehalten, zu 100 Prozent.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Sonderlich riskant war die Prognose freilich nicht gewesen, immerhin gastierte mit "Südlich von Stuttgart" eine vielgerühmte Live-Band auf dem Ebinger Waldheim, die zudem Schützenhilfe von weiteren Vollblutmusikern erhielt: Cherry Gehring, Mitglied von "PUR", sowie Karl Frierson, Mitglied des Heidelberger Bandprojekts "DePHAZZ", übernahmen die Vokalparts; dazu ließ Rainer Scheithauer, einer der meistgebuchten Keyboarder Deutschlands, die Finger über die Tasten fliegen, und Steve Mushrush steuerte sein virtuoses Gitarrenspiel bei. Dazu die bekannte Besetzung: Annette Kienzle sang, Ralf Gugel spielte Gitarre, Johannes Killinger Bass, und am Schlagzeug saß Christian Baumgärtner – allesamt versierte Musiker, die keinen Grund haben, sich hinter großen Namen zu verstecken.

Der Wald als perfekte Kulisse

Ihnen allen war anzumerken, wie sehr sie sich freuten, endlich wieder live auf der großen Bühne aufspielen zu können. Alles lief glatt – von A bis Z, auch das Wetter spielte mit, nachdem am Nachmittag noch ein wahrer Sturzregen niedergegangen war. Geschätzt 500 Musikfans waren aufs Waldheim gekommen, das für Veranstaltungen dieser Art wie gemacht erscheint: Der Wald unterm Schlossfelsen war die perfekte Kulisse, die Bewirtung mit Speisen, Getränken und Drinks bei der Albstädter Gastronomie in besten Händen, und für jeden Konzertbesucher fand sich das passende Plätzchen: Wer es etwas geruhsamer mag, setzte sich in den Schatten der Bäume im Eingangsbereich, andere konnten nicht nahe genug an der Bühne stehen.

Stehen? Tanzen! Mochten sich die Albstädter Musikfans zunächst noch etwas zurückhalten, ließen sie sich doch nicht lange bitten – "Kommt näher, wir haben frisch geduscht!" – , und so wurde die Stimmung im Laufe des Abends immer ausgelassener.

"Bereit für a Duettle?"

Was nicht zuletzt am Programm lag. Drei Sets waren geboten, das Spektrum reichte von Soul bis Pop; die besonders wirkungsmächtigen Rocksongs hatten sich die Musiker freilich fürs letzte Drittel aufgehoben. Doch schon bei ruhigeren Songs wie "Rio de Janeiro Blue", in dem die wunderbare Soul-Stimme von Annette Kienzle voll zur Geltung kam, oder Cherry Gehrings Interpretation des soften Rocksongs "Ride Like the Wind" wurde mitgeschnippt und mitgesungen. Gehring glänzte auch mit "Roxanne" von "The Police" – und gemeinsam mit Kienzle: "Bereit für a Duettle?" schwäbelten die Beiden und schalteten dann flugs um zu R&B-Soul wie "Ain’t nothing like the real Thing" und zum Pop von "Easy Lover". Gehring spielte gleichermaßen gekonnt mit der Luftgitarre und mit dem Publikum, das bei Bob Segers "Old Time Rock n’ Roll" und bei "Let me entertain you!" völlig aus dem Häuschen geriet.

Die Angst darf nicht gewinnen

Der "Botschafter der Liebe", Karl Frierson, beherrscht das Spiel auf der Klaviatur der Unterhaltung ebenfalls meisterhaft. Die ernsten Töne aber auch: Den "Inner City Blues", das Klagelied Marvin Gays, kündigte er mit den Worten an: "Wir dürfen die Angst nicht gewinnen lassen!" und bekam dafür viel Applaus. Faszinierend sein Scat-Gesang, mit dem er sein Improvisationstalent unter Beweis stellte – wer hätte je zu "Kiss" von Prince gejodelt? Weitere Höhepunkte des Abends waren sein "Papa was a rolling Stone", das von Annette Kienzle interpretierte "Stairway to Heaven" und Cherry Gehrings Ausflug in den Hard Rock von AC/DC.