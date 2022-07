Open Air in Balingen

22 LEA singt von den großen und kleinen Gefühlen – und ist dabei immer authentisch. Foto: Engelhardt

Beim Konzert von LEA am Mittwochabend auf dem Balinger Marktplatz wirbelte das Wetter einiges durcheinander.















Balingen - Mit einem sprichwörtlichen Donnerwetter hat das Marktplatz Open Air Balingen am Mittwochabend begonnen. Aufgrund einer Unwetterwarnung musste der Marktplatz nur wenige Minuten vor dem regulären Konzertbeginn geräumt werden.

Besucher müssen Gelände verlassen

Anstatt Musik von Iuma, dem Support-Act von LEA in Balingen, bekamen die Besucher eine Durchsage zu hören. Der Veranstalter wies auf ein im Anmarsch befindliches Unwetter hin – samt Starkregen. Der Einlass wurde geschlossen und das Veranstaltungsgelände musste komplett geräumt werden. Die Besucher suchten daher Schutz unter Überdachungen, in Parkhäusern, in Kneipen und Bars oder im eigenen Auto.

Iuma und LEA trotzen dem Regen

Doch nach einer Dreiviertelstunde hatten sich die Blitze verzogen und nur noch wenige Regentropfen fielen vom bedeckten Himmel, als die Kölner Sängerin Iuma endlich zur Primetime den ersten Balinger Open-Air-Abend eröffnen konnte. Nur wenig später war dann auch Lea-Marie Becker alias LEA auf der Bühne zu sehen. "Es ist so schön, dass wir spielen dürfen. Vielen Dank. Danke Wetter", rief sie ihrem Publikum mit Blick in den Nachthimmel zu.

Fans singen lautstark mit

"Für dich würd’ ich sieben Stunden fahr’n", lautete eine Liedzeile ihres ersten Songs, den die großen und vor allem kleinen Fans lautstark mitsangen. Textsicherheit scheint bei den LEA-Fans Ehrensache zu sein, denn die Sängerin konnte bei jeder Gelegenheit auf ihr Publikum zählen.

Gänsehaut bei den ganz großen Gefühlen

Vielleicht liegt das auch daran, dass sich ihre Songtexte um die alltäglichen Kämpfe, um Liebe, Freundschaft, Selbstzweifel und noch vieles mehr im (zwischen)menschlichen Bereich drehen. Immer gesungen mit der ihr ganz eigenen Art und Weise. Jedes Wort nimmt man ihr dabei ab, fühlt mit durch Höhen und Tiefen. Gänsehaut-Feeling, nicht nur bei ihren Balladen. Kurz vor Konzertende appellierte sie an ihre Fans, sich so anzunehmen wie man sei und sich nicht immer mit anderen zu vergleichen – vor allem nicht in den sozialen Medien wie Instagram.

Mit "Ein Liebeslied" entließ sie schließlich ihre Fans kurz nach 22.15 Uhr in die Nacht, nicht ohne sich aber noch einmal ganz herzlich zu bedanken, dass alle so tapfer an diesem regnerischen Abend ausgehalten hatten.

Vier weitere Konzerte warten

Das Marktplatz Open Air geht am Donnerstag mit Niedeckens BAP weiter. Am Freitag spielt Max Giesinger, am Samstag Santiano und am Sonntag Roland Kaiser.