3 So lieben die Fans ihren Roland Kaiser: charmant und voller Energie. Foto: Engelhardt

Was für ein Finale beim Marktplatz Open Air Balingen 2022: 10 000 Fans feierten am Samstag Santiano und am Sonntag Roland Kaiser.















Balingen - Fünf Tage lang war der Balinger Marktplatz fest in Hand von Bands und Musikern. Nach LEA am Mittwoch, Niedeckens BAP am Donnerstag und Max Giesinger am Freitag ging es am Wochenende so richtig rund. Dafür sorgten Santiano am Samstag und Roland Kaiser am Sonntag – beides Mal vor rund 5 000 Zuschauern.

Maritime Reise um die Welt

Eine eindrucksvolle Kulisse, die die Musiker von Santiano mehr als nur ein anerkennendes Kopfnicken abrang. Die Mannen aus dem hohe Norden Deutschlands ließen sich daher nicht zweimal bitten und hissten ihr musikalisches Segel. Ihr Ziel: eine Reise um die (Seemanns-)Welt. Mit an Bord hatten die Musiker ihren eindringlichen Mix aus Folk-, Pop-, Rock- und Schlagerelementen, der sie seit einem Jahrzehnt so erfolgreich macht.

5000 Fans singen Seemannslieder

Allein macht eine solche Reise natürlich nur halb so viel Spaß, daher freuten sich die Musiker aus Schleswig-Holstein umso mehr, dass ihre Fans aus nah und fern reichlich in die Balinger Stadtmitte geströmt waren. An die 5 000 Freizeit-Matrosen hatten sich rechtzeitig eingefunden, um gemeinsam in den Sonnenuntergang zu segeln.

Mit Gefühl: Roland Kaiser

Noch mehr Gefühle gab es am Sonntagabend, kein Geringerer als der Kaiser des deutschen Schlagers gab sich ein Stelldichein. Das Meer spielt auch für den mittlerweile 70-Jährigen eine wichtige Rolle, denn mit dem Lied "Santa Maria" hatte Roland Kaiser 1980 seinen großen Durchbruch. Sein Erfolgsgeheimnis: eine markante Stimme und ganz viel Gefühl.

Schunkelnd in den Schlagerhimmel

Wieso sein Gastspiel in Balingen schon lange ausverkauft war, zeigte ein kurzer Blick ins Publikum. Da standen betagte Herrschaften neben jugendlichen "Ersttätern" – harmonisch vereint durch die Musik und gemeinsam schunkelnd zum ewig währenden Schlagerbeat. Mal etwas langsamer wie bei "Manchmal möchte ich schon mit Dir" oder forscher wie beim zweiten Lied des Abends "Ich glaube es geht wieder los."

"Da wir die Liebe haben auf dieser Erde, wissen wir auch, wie sie wirken kann", sagt Roland Kaiser nachdem er bereits zehn Lieder gesungen hat. "Sie kann uns schützen, sie kann uns retten", meint er und stimmt seinen Song "Liebe kann uns retten" an.

Beim Duett kennt Publikum kein Halten

So geht es durch die Jahrzehnte seines Schaffens, das von traditionellem Schlager bis zum Schlager-Pop reicht. Bei "Warum hast du nicht nein gesagt" ist dann zwar nicht Maite Kelly auf der Bühne, doch gefeiert wie das Duett trotzdem frenetisch. Danach heißt es dann aber schon wieder Abschied nehmen, "Bis zum nächsten Mal" säuselt Kaiser ins Mikro – und die Besucher gehen beseelt nach Hause.

Die Termine für das Markplatz-Open-Air in Balingen

Weitere Infos zum Marktplatz-Open-Air in Balingen gibt es in unserem Service-Artikel.