Drei Tage Open Air: In Balingen stehen ab Donnerstag Wincent Weiss, Wanda und Gotthart + The New Roses auf der Bühne. Ein Überblick.

Das Zollernalb-Data Marktplatz Open Air findet vom 18. bis 20. Juli in Balingen statt, die Aufbauarbeiten laufen bereits.

Auftreten werden Wanda, Wincent Weiss, Gotthard und The New Roses.

Das Konzert von Wanda

Wanda spielen am Donnerstag, 18. Juli, beim Open Air in Balingen. Einlass und Öffnung der Abendkasse sind um 18:30 Uhr. Ab 19:30 Uhr spielt der Support-Act Sankt Kritzinger. Wanda treten ab 20:30 Uhr auf. Veranstaltungsende ist um 22 Uhr.

Das Konzert von Wincent Weiss

Wincent Weiss spielt am Freitag, 19. Juli, beim Open Air in Balingen. Einlass und Öffnung der Abendkasse sind um 18 Uhr. Ab 19:15 Uhr spielt Isaak als Support. Ab 20 Uhr steht Wincent Weiss auf der Bühne. Veranstaltungsende ist um 22 Uhr

Die Konzerte von Gotthard + The New Roses

Gotthard + The New Roses spielen am Samstag, 20. Juli, beim Open Air in Balingen. Einlass und Öffnung der Abendkasse sind um 17 Uhr. The New Roses spielen ab 18:30 Uhr, Gotthard ab 20 Uhr. Veranstaltungsende ist um 22 Uhr.

Einlass beim Open Air in Balingen

Taschen und Rucksäcke dürfen laut Veranstalter Vaddi Concerts nicht größer als DIN A4 sein – sie dürfen mit aufs Konzertgelände. Film-, Ton- und Videoaufnahmen sind während der Konzerte nicht gestattet. Besucher dürfen laut Veranstalter auch medizinische Hilfsmittel und Medikamente mitbringen.

Unter anderem Tiere dürfen nicht aufs Open-Air-Gelände – ebenso verboten sind „Gläser, Glasflaschen, Dosen, Tetrapacks, Mehrwegflaschen, Krüge, jegliche Behältnisse, die aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind“, so der Veranstalter.

Auch Regenschirme oder Selfie-Sticks oder auch gefährliche Gegenstände wie Taschenmesser sind nicht gestattet.

Rollstuhlfahrer

Rollstuhlfahrer können die Konzerte von einem Podest auf dem Gelände aus verfolgen, so Vaddi Concerts.

Bezahlen

Auf dem Konzertgelände ist ausschließlich Barzahlung möglich.

Anfahrt und Parken

Die Open-Air-Konzerte finden auf dem Marktplatz in Balingen in der Friedrichstraße statt. Die Besucher können die städtischen Parkhäuser kostenlos nutzen. Teils schließen die Parkhäuser am Abend – das sollten Besucher beachten.