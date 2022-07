28 Die Fans sind von ihrem Max auch in Balingen ganz hin und weg. Foto: Engelhardt

Mit dem Song "Für immer" hat Max Giesinger den überaus emotionalen Konzertabend in Balingen gebührend abgerundet.















Balingen - Mit dem Auftritt von Max Giesinger ging am Freitagabend das Marktplatz Open Air Balingen in die dritte Runde. Mit seiner herzlichen und nahbaren Art hat der Sänger aus Waldbronn das Konzert zu einer großen Party von Freunden gemacht.

Max Giesinger fühlt sich in Balingen wohl

"Ich habe noch nie so geschwitzt auf der Bühne wie heute", sagte Brunke. Der Berliner Musiker zeigte als "Alleinunterhalter" seine Qualitäten – bescheiden, sympathisch. Kein Wunder also, dass ihn Max Giesinger in sein Vorprogramm geholt hat, passt er denn auch menschlich gut zum 32-Jährigen aus Waldbronn. Und dass Giesinger sich seiner Wurzeln nicht schämt, sondern im Gegenteil stolz darauf ist, zeigt er bei seinem Gastspiel in Balingen gerne.

Wohltuendes Bad in der Menge

Mit dem Song "Taxi" eröffnete Max Giesinger den Abend, um gleich danach "Legenden" nachzuschieben – und währenddessen die Bühne zu verlassen und ins Publikum zu gehen. Das Bad in der Menge tat ihm sichtlich wohl, die Fans waren entzückt und das eine oder andere spontane Foto wurde geknipst.

Publikum und Musiker haben sich vermisst

Er entschuldigte sich dafür, dass das Konzert zwei Jahre Verspätung hat. "Umso schöner, dass wir heute hier sein können", sagte er freudestrahlend und fragte die Besucher: "Habt ihr Bock, habt ihr das auch so vermisst?" Die Reaktionen seiner Fans waren eindeutig. Und auch er machte keinen Hehl aus seinen Gefühlen: "Ich habe es total vermisst."

Max Giesinger: Gassenhauer mit Tiefgang

Diese Ehrlichkeit ist es wohl auch, die den 32-jährigen Musiker so erfolgreich macht. In seinen Songs verarbeitet er Alltägliches, die kleinen und großen Sorgen – und natürlich die gesamte Palette seiner Gefühlswelt. Ob auf der Suche nach der ganz großen Liebe oder bei der Verarbeitung von Selbstzweifeln, seine Songs sprechen Klartext. Und erfolgreich sind sie auch noch: Ob "80 Millionen", "Wenn sie tanzt" oder "Auf das was da noch kommt", die Ohrwürmer graben sich mit Leichtigkeit in die Gehörgänge und lassen dabei den nötigen Tiefgang nicht vermissen.

