Zum Baiersbronn Open-Air auf dem Festgelände Aue am heutigen Samstag sollten die Besucher auf Empfehlung der Gemeindeverwaltung möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Zum Baiersbronn Open-Air auf dem Festgelände Aue mit Michael Schulte und Kamrad werden am Samstag, 22. Juni, zahlreiche Besucher erwartet.

Parkplätze ausgeschildert

Für alle, die mit ihrem Privatfahrzeug anreisen, werden die aus den Jahren zuvor bekannten Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen – beispielsweise die Parkplätze beim Bahnhof und beim Schulzentrum Baiersbronn, die Parkplätze der Firma Colordruck sowie das Areal bei der Kläranlage Recycling-Center, heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Weiter heißt es, die Parkmöglichkeiten seien ausgeschildert, ebenso wie die von dort aus verlaufenden Fußverbindungen zum Festgelände. Und: Insbesondere auf der L 401 sei durch querende Besucher und parkende Fahrzeuge mit Behinderungen zu rechnen. Auch in diesem Jahr dürfe während der Großveranstaltung wieder der Mitarbeiterparkplatz der Firma Müller Mitteltal genutzt werden. Der Parkplatz liegt in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle für den Shuttle-Verkehr am Hotel Lamm in Mitteltal.

Bedarfshaltestelle für Busse

Laut Gemeindeverwaltung werden die Parkplätze in Baiersbronn früh belegt sein. Deshalb empfiehlt sie allen Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und den für das Baiersbronn Open Air eigens eingerichteten Shuttlebus und die Sonderzüge der AVG zur An- und Abreise zu nutzen. Der Shuttlebus fährt von Baiersbronn Bahnhof über Tonbach, Mitteltal, Obertal und Buhlbach zum Festgelände. Direkt beim Festgelände wird in beide Fahrtrichtungen eine Bedarfshaltestelle für Busse eingerichtet.

An der Haltestelle Baiersbronn Bahnhof wird jeweils auf die S-Bahn-Anschlüsse aus Freudenstadt und Karlsruhe gewartet.