Open Air in Bad Wildbad: Damit Polterplatz-Fans wieder auf ihre Kosten kommen

Es poltert wieder auf dem Zeltplatz zwischen Bad Wildbad und Christophshof. Am 26. und 27. Juni gibt es einmal mehr Rockmusik vom Feinsten – eine tolle Stimmung wird garantiert.
Kultig wird es beim legendären Polterplatz-Open-Air. Und der Bad Wildbader Verein „Musik und Kultur Wildbad“ legt sich im Vorfeld wie gewohnt mächtig ins Zeug. Jörg Achache, der Vorsitzende, und seine Lebensgefährtin und Kassiererin des Vereins, Vendulka Weisser, wissen, wovon sie sprechen, wenn sie sagen, dass das eine riesengroße logistische Herausforderung ist: „Wir haben insgesamt rund 80 ehrenamtliche Helfer, davon sind 15 tagelang allein mit dem Aufbau von Bühne und Ständen beschäftigt.“