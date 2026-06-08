Open Air in Bad Wildbad: Damit Polterplatz-Fans wieder auf ihre Kosten kommen

Es poltert wieder auf dem Zeltplatz zwischen Bad Wildbad und Christophshof. Am 26. und 27. Juni gibt es einmal mehr Rockmusik vom Feinsten – eine tolle Stimmung wird garantiert.

Kultig wird es beim legendären Polterplatz-Open-Air. Und der Bad Wildbader Verein „Musik und Kultur Wildbad“ legt sich im Vorfeld wie gewohnt mächtig ins Zeug. Jörg Achache, der Vorsitzende, und seine Lebensgefährtin und Kassiererin des Vereins, Vendulka Weisser, wissen, wovon sie sprechen, wenn sie sagen, dass das eine riesengroße logistische Herausforderung ist: „Wir haben insgesamt rund 80 ehrenamtliche Helfer, davon sind 15 tagelang allein mit dem Aufbau von Bühne und Ständen beschäftigt.“

Unsere Empfehlung für Sie Polterplatz in Bad Wildbad Helferteam-Nachwuchs händeringend gesucht 33 Jahre Musik, Kultur und Gemeinschaft: Das Polterplatz-Open-Air-Festival hat erneut die Teilnehmer begeistert. Nachwuchs für das Helferteam wird händeringend gesucht. Für den Abbau würde sich der engagierte Rockmusikfreund noch zusätzliche Helfer wünschen. Wer Lust und Zeit hat, kann sich über die E-Mail mukwildbad@web.de anmelden für den Abbau sonntags ab 13 Uhr und montags ab 10 Uhr.

Freundschaften entstehen

Achache macht ebenso deutlich, dass das Event ohne die großzügigen örtlichen Sponsoren nicht machbar wäre. Mit zahlreichen Festivalbesuchern rechnet der Veranstalter ohnehin. Dass dabei Freundschaften entstehen können, davon kann Achache Geschichten erzählen: „Letztes Jahr hat beim Aufbau ein Urlauber aus dem Saarland gefragt, ob er auf dem Platz eine Nacht zelten dürfe. Das war dienstags vor dem Event. Geblieben ist Nico dann eine Woche und hat sich fleißig bei den anfallenden Arbeiten eingebracht.“ Nico, der Saarländer, wird mit Freunden auch in diesem Jahr beim Poltern aufschlagen. Selbst die große Liebe kann beim Polterplatz-Open-Air gefunden werden. Achache plaudert aus dem Nähkästchen: „Matze von der Band ,Nevermind', die in diesem Jahr wieder dabei ist, hat vor Jahren seine Frau auf dem Polterplatz kennengelernt.“ Für die Herausforderung der Technik ist erstmals Marcel Kiefer zuständig.

Deutschsprachige Songs

Musikalisch wird für die Fans einiges geboten. Den Beginn am Freitag wird die Calwer Formation „Breathing Mess“ machen, die mit Grunge und Funk das Open Air einheizen wird. Laut eigenen Worten spielen sie das, worauf sie Lust haben. Interessant präsentiert sich die Pforzheimer Kombination „Lola Lunte“. Die vier Mitglieder um Sängerin Sonja Fischpera bringen rockige, punkige, mit neuer deutscher Welle vermischte, deutschsprachige Songs auf die Bühne. Keltisch-irisch wird es mit „The Manky Melters“ aus Frankreich und den Abschluss übernimmt die Punkrockband „Nevermind“ aus Schlitz. Zusätzlich gibt es am Freitag einen Auftritt von DJ Jim Tronic.

Noch ist es ruhig am Zeltplatz, aber bald wird wieder gepoltert. Foto: Ulrike Knöller

Den Samstag eröffnet traditionell die Neuenbürger Schülerband „Idolz“. Dann wird es schwäbisch mit der Calwer „Sommerlädr Kapell“, die mit ureigenem „Schwobarock“ für gute Laune sorgt. „Affront“ aus Karlsruhe heizt mit NU Metal und deutschen Texten ein. Die Alternative Rockband „Tune Circus“ um Sänger Robert Reister hat bei zahlreichen Auftritten mit großen Stars eine Menge Bühnenerfahrung gesammelt und wird ihre deutschsprachigen Songs performen. Den nächsten Höhepunkt bildet „Revolte Tanzbein“. Die acht Musiker fallen durch SKA-Punk-Reggae-Rock-Misch mit Bläserunterstützung auf, bevor die Coverband „AC/BC“ an alte AC/DC-Tage erinnern wird.

Freier Eintritt

Der Eintritt für das Spektakel ist wie immer frei. Zelten ist gegen eine Gebühr von fünf Euro pro Nacht erlaubt. Für den anfallenden Müll werden Tüten ausgegeben und eine Pfandgebühr von fünf Euro erhoben. Die Bewirtschaftung übernimmt in diesem Jahr ein externer Anbieter aus Enzklösterle, zusätzlich gibt es asiatische Gerichte. Den Getränkeverkauf stemmt der Verein selbst. Auch wird das Rote Kreuz wie immer vor Ort sein.

„WM-Rudelglotzen“

Für die Kinder gibt es am Samstag eine Kinderbetreuung durch die Jugendhausmitarbeiterinnen Julia Derr und Tetjana Tsikava mit tollen Spielideen. „Wir haben eine Plakatgenehmigung in 13 Gemeinden in der näheren Region“, verrät Achache stolz die Werbung, die durch das Kultplakat möglich gemacht wird. Zusätzlich zum Polterplatz-Open-Air gibt es für den Verein noch das „WM-Rudelglotzen“ im Jugendhaus Bad Wildbad zu organisieren, wie Jörg Achache verrät. „Wir öffnen das Jugendhaus eine Stunde vor Spielbeginn der deutschen Spiele für die ganze Familie.“