Der Lions Club Donaueschingen ist 40 Jahre alt – und zum runden Geburtstag lädt er alle zum großen Benefiz Open Air nach Aach ein. Gleich an zwei Tagen hintereinander wird dort nach Lust und Laune gefeiert.

Los geht es am Freitagabend, 26. Juli, 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)mit einer Band, die in der Region längst keine Unbekannte mehr ist: Phil it.

Lesen Sie auch

Phil Collins zum Verwechseln ähnlich

Mit ihrer Phil Collins and Genesis Tribute Show füllten die Musiker um den Phil Collins stimmlich zum Verwechseln ähnlichen Frontmann Sascha Spitz schon große Locations wie die Stadthalle Tuttlingen komplett. Und auch am 26. Juli hofft man auf zahlreiche Besucher, schließlich steigt die große Fete dieses Mal sogar für den guten Zweck: Der Lions Club hat sich ein Charity-Event vorgenommen, der Erlös der Veranstaltung kommt den Radio 7 Drachenkindern und der Prokids-Stiftung VS zugute.

Phil it steht für die ganz große Phil Collins Show. Am 26. Juli gibt es sie in Aach zu sehen, der Lions Club Donaueschingen lädt zum großen Charity Open Air. Foto: Phil it

Zu erleben gibt es an dem Abend neben den bekannten Hits von Phil Collins und Genesis eine Show, die unter die Haut geht. „Unser oberstes Credo ist es, die Songs so wiederzugeben, wie sie es verdienen. In jede Note packen wir unsere Hommage an die größten Hits der Pop-Geschichte. Wir leben jede Harmonie, jede Textzeile und jeden Sound und wünschen uns nur eins: dass unsere Zuhörer unseren Respekt vor dem Original hören und fühlen können“, so formuliert es die 14-köpfe Crew von Phil it, die den Besuchern ein detailgetreues Phil-Collins- und Genesis-Erlebnis versprechen und damit bislang Wort gehalten haben.

Schlagermusik am Samstag

Ganz andere Töne schlägt der Lions Club Donaueschingen am nächsten Tag, Samstag, 27. Juli, ab 20.30 Uhr an. Dann sind Papi’s Pumpels zu Gast – „lustige deutsche Schlagermusik“ verspricht die Band um Papi, den Singemann, und dazu gibt’s natürlich, passend zum 40. des Lions Clubs Donaueschingen, auch die ganz große Partystimmung.

Zu den Tickets

Karten für das große Charity Open Air des Lions Clubs am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) und Samstag, 27. Juli, ab 20.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Mega Eventpark Aach, Mühlhauser Straße in 78267 Aach, kann man sich online sichern. Erhältlich sind sie auf der Ticketing-Seite des Events unter www.lions-openair-2024.de.