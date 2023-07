Das Saisonfinale des städtischen Kulturamts hat am Samstag rund 700 Besucher zum Open-Air-Konzert in Lahrs grüne Oase gelockt. Sie schwelgten gut zwei Stunden in der Musik von Michael Jackson.

Die im Musikpavillon servierte Show reichte am Ende zwar nicht annähernd an die großen spektakulären Michael-Jackson-Tribute-Formate wie „Beat it!“ heran, das 2022 in der Ortenauhalle Offenburg gastierte. Aber sie offerierte ein musikalisch solide angelegtes Tribut, das den in London geborenen Entertainer Koffi Missah, einen glühenden Verehrer von Michal Jackson, in den Mittelpunkt einer kraftvollen Performance stellte. Der restlos ausverkaufte Abend war ein gelungenes Sommer-Open-Air.

Missah, bei „Beat it!“ der Darsteller des jungen Michael Jackson, tauchte lustvoll ein in die Gesten, die Choreographien des Meisters, suchte immer wieder den direkten Kontakt zum Publikum. Seine Stimme bringt die Songs des Meisters zum Klingen, ohne dessen Timbre gänzlich zu kopieren.

Jackson-Interpret sucht den Kontakt zum Publikum

Bei den eingeknüpften Ausflügen in die Ära der „Jackson Five“ setzten Maram El Dsoki und Mirco Leingang die stimmlichen Akzente, während Katharina Dorochow, Lara Diez, Sabine Ballasch und Mikolaj Rohloff mit quirligen Tanzeinlagen glänzten.

Klassiker wie „The Drill“, „Human Nature“ „Billie Jean“ , „Smooth Criminal“, Black Or White“, „Beat It“, „Earth Song“ und das für die Zugabe aufgesparte „Man In The Mirror“, sorgten bei den Zuhörern immer wieder für Gänsehautfeeling und begeisterte Reaktionen. Mit „Blame It On The Boogie, „I Want You Back“ und „Shake Your Body“ blühten einige der vom Soul geprägten Songs der „Jackson Five“ auf.

Verantwortlich für das musikalische Spektakel ist r Bassist und Musikproduzent Andy Keller, der sich seit vielen Jahren auf Show-Acts und Tributs spezialisiert hat. Ob Michael Jackson, „Queen“, Robbie Williams, Prince oder „Abba“, Andy Keller und seine Truppe finden immer wieder den passenden Ansatz und den richtigen Ton, rocken Kreuzfahrtschiffe und Partyevents – oder das noch von Gottfried Berger als Saisonfinale aufgelegte „Stadtpark-Open-Air“ in Lahr. Gut aufgestellt, mit einer kräftigen Prise Authentizität, sorgen sie für ein begeistertes Publikum, das nicht zuletzt in Reminiszenzen schwelgt.

Auffallend am Samstag war die bunte Mischung der Zuhörer, Jung und Alt, ganze Familien, Kinder und Teenager im passenden Outfit, textsicher weit über den Refrain hinaus. Koffi Missah und die elfköpfige Truppe nutzten die Gunst der Stunde, bescherten dem Lahrer Publikum einen launigen Sommerabend, der den Besuchern im Gedächtnis bleiben wird.

Nächstes Jahr „Queen“ im Lahrer Stadtpark

Die Macher der Jackson-Show werden in einem Jahr an derselben Stelle erneut aufschlagen – zum Lahrer Sommer-Open-Air 2024. Im Stadtpark gibt es dann ein Tribute-Konzert mit den größten Hits von „Queen“, mit Valentin L. Finding als Freddie Mercury.