Opel-Stammsitz: Stellantis dampft Auto-Entwicklung bei Opel weiter ein

Der Autokonzern Stellantis baut in Rüsselsheim noch einmal ab. Von der einstmals stolzen Opel-Entwicklung bleibt nur noch ein Bruchteil. Doch zunächst laufen Verhandlungen mit dem Betriebsrat.
Rüsselsheim - Der Autokonzern Stellantis will das Entwicklungszentrum am Opel-Stammsitz Rüsselsheim erneut verkleinern. Von derzeit rund 1.650 Ingenieurinnen und Ingenieuren sollen künftig noch 1.000 an der Entwicklung von Opel-Modellen sowie verschiedenen Themenfeldern für den Gesamtkonzern arbeiten, teilte das Unternehmen mit.