OP-Masken made in Albstadt

1 Einige Deutsche Hersteller haben hohe Summen in die Produktion von OP-Masken gesteckt. Bei öffentlichen Ausschreibungen haben die Masken made in Germany aber gegen die Konkurrenz aus Asien das Nachsehen. Foto: Schackow

Als im Frühjahr 2020 der Markt für medizinische Masken leergefegt war, rief der Bundeswirtschaftsminister deutsche Firmen zur solidarischen Produktion auf. Einige in der Region folgten dem Appell – heute bereuen sie es.















Albstadt-Onstmettingen/Meßstetten-Tieringen - Die globale industrielle Arbeitsteilung wird gerade von deutschen Ökonomen allgemein begrüßt, weil Deutschland ja eine Exportnation ist. Ihre Schattenseiten wurden im April 2020 sichtbar, als die Nachfrage nach Latexhandschuhen, Schutzbekleidung, Desinfektionsmitteln und medizinischen Masken weltweit explodierten, die Produzenten im Fernen Osten aber erst einmal den eigenen Bedarf deckten. In dieser Zeit stellte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier öffentlich Überlegungen darüber an, ob es nicht sinnvoll wäre, für Güter dieser Art eigene nationale Produktionskapazitäten zu schaffen, um im Ernstfall autark zu sein. Er rief deutsche Unternehmen, die dafür die Voraussetzungen mitbrachten, auf, sich auf diesem Geschäftsfeld zu betätigen, und stellte Förderung in Aussicht.