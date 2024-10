Onstmettinger Klimapark: Auch die abgespeckte Planung erhält Beifall

Die Entwurfsplanung für den neuen Onstmettinger „Klimapark“ steht im Zeichen der Sparzwänge – was ganz im Sinne des Gemeinderats ist.

Die Billigung der Planung fiel beinahe einstimmig aus; es gab nur eine Enthaltung. Das Projekt „Klimapark Onstmettingen“, in dessen Rahmen der bestehende Park und die Straßenbereiche längs der Schmiecha zwischen Ludwig-Thoma- und Bodelschwinghstraße auf einer Länge von rund 300 Metern klimafreundlich umgestaltet werden sollen, ist Teil des innerstädtischen Grünflächenprojekts der Stadt Albstadt und wird aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ mitfinanziert.

Zunächst war man von Gesamtkosten in Höhe von etwa 1,9 Millionen Euro ausgegangen, von denen etwa eine Million Euro aus dem Fördertopf kommen sollte. Aufgrund der prekären Haushaltslage ist die Planung aber inzwischen angepasst worden; bereits beim Ortschaftstag in Onstmettingen war öffentlich geworden, dass Abstriche gemacht werden müssen.

700 000 Euro werden eingespart

Die Stadtverwaltung geht mittlerweile nur noch von Gesamtkosten in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro aus, und da sich, wie Stadtplanungsamtsleiter Axel Mayer versicherte, dadurch am Förderumfang von einer Million Euro nichts ändert, muss die Stadt nur noch knapp 200 000 Euro an Eigenmitteln aufbringen und hat damit knapp 700 000 Euro eingespart.

Gemeinderat Martin Frohme von der SPD lobte das überarbeitete Konzept und befand, trotz Einsparung werde sich durch die Neugestaltung des Parks die Aufenthaltsqualität ganz erheblich steigern. Auch Onstmettingens Ortsvorsteher Jürgen Kurz signalisierte Zustimmung – seine und die seiner Ortschaftsräte. „Es ist alles drin, was wir uns gewünscht haben“, stellte er fest und erklärte sich mit den Kürzungen einverstanden.

„Wir kämpfen schließlich um jeden Cent“

Tobias Schlegel von WSA wollte dagegen wissen, wie sicher es sei, dass das nun auf 1,2 Millionen Euro gekürzte Budget für das Projekt ausreiche. „Immerhin kämpfen wir überall um jeden Cent.“ Baubürgermeister Udo Hollauer erwiderte, man werde zunächst das Ergebnis der Ausschreibungen abwarten: „Bei Abweichungen können wir entsprechend reagieren.“