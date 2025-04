Onstmettinger Aktionsbündnis handelt: Petition für Erhalt der Schillerschule ist nun online

1 Steht zur Diskussion: der Erhalt der Haupt- und Werkrealschule der Schillerschule Onstmettingen Foto: Horst Schweizer

Das „Aktionsbündnis zum Erhalt der Schillerschule“ hat seine Petition mit diesem Anliegen am Mittwochabend auf der Plattform „Openpetitition“ eingestellt. Sie sichtet sich an Oberbürgermeister Roland Tralmer und den Gemeinderat der Stadt Albstadt.









Link kopiert



„Wir fordern den uneingeschränkten Erhalt der Grund- und Werkrealschule Schillerschule in Onstmettingen“ – so prangt es auf dem orangefarbenen Bild mit dem Herz in der Mitte, in dem das Gebäude der Haupt- und Werkrealschule in Onstmettingen zu sehen ist.