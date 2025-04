1 Honig, frische Luft und die Leidenschaft für das, was er tat, haben Rolf Hugger 101 Lebensjahre beschert. Foto: Hugger

2023 hatte er den rundesten Geburtstag gefeiert, den es gibt. Jetzt ist der einstige Onstmettinger Förster Rolf Hugger mit 101 Jahren gestorben.









Geboren wurde Rolf Hugger am 17. September 1923 in Schwenningen am Neckar; er war das einzige Kind seiner Eltern. Sein Berufsweg war früh vorgezeichnet: Schon in der Schule nannten ihn seine Mitschüler nur den „Oberförster“; so überzeugend hatte er ihnen und auch den Lehrern zu vermitteln gewusst, dass für ihn nur ein Beruf in Frage kam.