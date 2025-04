Onlinehandel: Durch E-Rezept: Kunden kaufen mehr Medikamente im Netz

1 Das E-Rezept wird auf einem zentralen Server gespeichert, und die Apotheke wird beim Einstecken der Karte in das Lesegerät autorisiert, es von dort abzurufen. Foto: Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn

Das 2024 eingeführte E-Rezept verschafft Online-Apotheken viel Zulauf. Sie können ihre Umsätze mit dem Verkauf von Medikamenten deutlich steigern.









Link kopiert



Berlin - Medikamente werden in Deutschland immer häufiger im Internet gekauft. Wie der E-Commerce-Verband BEHV mitteilte, verzeichnen die Online-Apotheken einen starken Zulauf. In den ersten drei Monaten des Jahres steigerten sie ihre Umsätze mit Medikamenten auf 423,1 Millionen Euro. Das waren 7,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bereits in den beiden vorherigen Quartalen hatten die Online-Apotheken große Zuwächse erzielt.