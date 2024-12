Online-Videos: Umstrittenes Game Brawl Stars erobert Youtube-Charts

1 Mit Blick auf Wachstum und Nutzerinteresse war "Brawl Stars" dieses Jahr sogar relevanter als die Game-Giganten "Fortnite" und "Minecraft". Foto: Fabian Sommer/dpa

Das Spiel «Brawl Stars» begeistert mit einer wuseligen Mischung aus Ballerei und Strategie. In den deutschen Youtube-Jahrescharts finden sich auch Florian Wirtz und der «Anzeigenhauptmeister».









Link kopiert



Berlin - Gaming und Sport waren die Top-Themen, die die Nutzerinnen und Nutzer von Youtube in Deutschland besonders beschäftigt haben. In den Jahrescharts eroberte dabei das populäre Mobile-Game "Brawl Stars" in der Kategorie "Trending Topic" Platz 1. In dem comic-artigen Spiel, das Thema vieler Videos auf der Plattform ist, treten Kämpfer, die sogenannten Brawler, gegeneinander an und versuchen sich durchzusetzen.