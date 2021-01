Online-Unterricht in Calw Schulen haben Verständnis für weiteren Lockdown

Neue Form von Unterricht

Und diese Methode sieht an der Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule so aus: Nach den Sommerferien wurde die Plattform "Microsoft Teams" an der Realschule eingerichtet. Es gab vier schulinterne Fortbildungen für die Lehrer, damit diese damit umgehen können. Ginader lobt: "Die neue Form des Unterrichtens war auch nur möglich, weil wir mit dem Digitalpakt vom Land Gelder erhalten haben, mit denen wir unsere Lehrkräfte mit neuen Tablets ausstatten konnten." Diese Tablets haben neben einer Tastatur auch einen digitalen Stift, mit dem man Dokumente direkt am Bildschirm bearbeiten kann. "Das ist eine unheimliche Erleichterung in der Korrektur von Schülerarbeiten im Online-Unterricht", unterstreicht die Konrektorin.

Zuverlässig anwesend

Ab dem 16. Dezember wurden dann alle Schüler der neunten und zehnten Klasse nach Stundenplan online unterrichtet. Die Lehrer hatten die Wahl, von der Schule aus, die mit einem guten WLAN ausgestattet sei, oder von zu Hause aus zu unterrichten. Mit der Plattform "Microsoft Teams" wurde der Unterrichtet per Videokonferenz gestaltet, so dass gemeinsam Aufgaben besprochen wurden, die Lehrkraft über einen geteilten Bildschirm Inhalte erklären konnte oder im Gespräch Fachliches erarbeitet wurde.

Ginader ist zufrieden: "Die Schüler der Oberstufe waren zuverlässig anwesend und konnten über die Plattform Arbeitsblätter erhalten, diese online bearbeiten und ihre Lösungen der Lehrkraft wieder abgeben. Der Unterricht nach Stundenplan bot den Schüler eine Struktur an, der an einen Schultag angelehnt ist und mit einer Verpflichtung verbunden ist."

Eltern sind zufrieden

Auch die Eltern begrüßten diese Strategie, wie eine schulinterne Umfrage ergab, die unserer Zeitung vorliegt. Demnach gaben 65 Prozent der Eltern an, dass sie es "sehr gut" finden, dass der Online-Unterricht nach dem Stundenplan der Kinder stattfindet; die restlichen 35 Prozent antworteten mit "gut". 54 Prozent der Eltern fanden, dass ihr Kind während des Online-Unterrichts die ganze Zeit gut betreut werde, 46 Prozent sahen ihr Kind die meiste Zeit gut betreut. Keine einzige Stimme entfiel auf die Antwortmöglichkeit, dass das Kind gar nicht gut betreut sei. Und: 69 Prozent der befragten Eltern begrüßten die generelle Entscheidung der Regierung, dass in Baden-Württemberg aufgrund der steigenden Infektionszahlen der Fernunterricht an Schulen eingeführt wird.

"Hart, aber notwendig"

Verständnis herrscht an den Calwer Schulen auch für die Entscheidung des Corona-Gipfels am Dienstag in Berlin, wonach bis Ende Januar kein Präsenzunterricht stattfinden darf. Dies sei "eine harte, aber notwendige Maßnahme", sagt Matthias Heidenreich, Schulleiter des Calwer Maria-von-Linden-Gymnasiums. Er erklärt: "Für unsere Schüler bedeutet dieses von Klasse fünf bis zehn, dass die nächsten Wochen alle Fächer, auch Sport, Musik und Kunst, im Fernunterricht stattfinden. Für die Schüler der Oberstufe ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, bereits früher mit dem Präsentunterricht zu beginnen. Hier erwarten wir vonseiten der Landesregierung innerhalb der nächsten Woche eine entsprechende Präzisierung."

Seine Schule sieht Heidenreich für die kommenden Wochen gut aufgestellt: "Fernunterricht bedeutet eine Kombination aus Videounterricht, Selbstlernphasen und Übungsphasen. Technisch verlassen wir uns hierbei auf die guten Erfahrungen mit der vor zwei Jahren eingeführten Plattform ›Office 365‹, die eine Interaktivität in beiden Richtungen gestattet." Klassenarbeiten und Klausuren werden am Maria-von-Linden-Gymnasium "bis auf Ausnahmen" verschoben. Für Schüler der Klassen fünf bis sieben werde eine Notbetreuung an der Schule angeboten. Heidenreich: "Wir hoffen, dass wir unsere Schüler Ende Januar wieder persönlich an der Schule begrüßen können."

Schritt für Schritt öffnen

Auch Konrektorin Ginader von der Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule begrüßt die Entscheidung des Corona-Gipfels. Zwar sei Präsenzunterricht "die erste Wahl, um Schülern etwas beizubringen", und auch die sozialen Kontakte unter den Schülern seien sehr wichtig. Dennoch verdeutlicht Ginader: "Volles Verständnis angesichts der Infektionslage. Die Schüler Schritt für Schritt wieder an die Schulen zu holen, halte ich für die richtige Strategie."