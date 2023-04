1 Ab dem Jahr 2026 gibt es den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Gemeinde Neuried will frühzeitig mit den Planungen dazu beginnen und hat kürzlich eine Umfrage dazu an die Eltern versandt. Foto: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Sowohl die Gemeinde als auch eine Eltern-Initiative haben Fragebögen zur künftig angestrebten Betreuungsform an Grundschulen in den Umlauf gebracht. Die Ergebnisse liegen nun vor. Positive Rückmeldung hat es für die Initiative aus den Ortsteilen gegeben.









Die Gemeinde Neuried hat einen Fragebogen an 800 Eltern versandt. Damit soll vorgefühlt werden, welche Betreuungsform in der Gemeinde gewünscht ist – mit dem Hintergrund, dass ab 2026 der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung gilt. „Wir wollen 2026 nicht mit dem Rücken an der Wand stehen, sondern uns mit der Bedarfsabfrage frühzeitig ein Bild davon machen, was gewünscht ist“, erklärte Bürgermeister Tobias Uhrich im Gespräch mit unserer Redaktion.