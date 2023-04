1 Wie ist die Lebensqualität in Lahr und den benachbarten Kommunen? Darum geht es beim Orts-Check der Lahrer Zeitung. Foto: Z-ARTSTUDIO/red

In welchem Ort sind die Bürger am zufriedensten? Wo gibt es die meisten Probleme? Noch bis Sonntagabend läuft die Online-Umfrage für die Gemeinden und Städte in der südlichen Ortenau. Letzte Chance für die Bürger, ihre Stimme abzugeben.









Schon viele Hundert Menschen haben mitgemacht beim Orts-Check der LZ – und ihre Meinung gesagt, wie sie mit dem Leben in ihrer Kommune zufrieden sind. Die Abstimmung erfasst alle Kommunen im Altkreis Lahr, von Neuried bis Ringsheim, von Schwanau bis Schuttertal. Die Redaktion wird die Ergebnisse im Anschluss zusammen mit den politisch Verantwortlichen vor Ort umfassend beleuchten und für ihre Leserinnen und Leser aufbereiten.

Deshalb der Endspurt-Aufruf: Machen Sie mit, sagen Sie frei heraus, wie gut Sie sich in Ihrem Ort fühlen, wie sie Schul- und Kita-Versorgung, Internet-Abdeckung, öffentliche Sicherheit und Sauberkeit, Freizeitangebote, die Natur, Angebote in Gastronomie und öffentlichem Nahverkehr einschätzen. Insgesamt 30 Fragen werden gestellt, die Beantwortung dauert insgesamt nur rund fünf Minuten. Möglich sind auch persönliche Anmerkungen zu den Themen und Fragen.

Stand Freitagabend steht Ettenheim in der Gesamtauswertung aller 13 Städte und Gemeinde in der Region auf Platz eins bei der Zufriedenheit, dicht gefolgt von Seelbach, Rust und Neuried. Doch das kann sich noch ändern, denn erst am Sonntag um Mitternacht wird die Umfrage geschlossen. Danach erfolgt die detaillierte Auswertung für die südliche Ortenau insgesamt sowie die jeweiligen Kommunen im Einzelnen. Heraus kommt dann, wo es sich im Kreis am besten lebt und wo in den vielen abgefragten Lebensbereichen noch Nachholbedarf besteht.

In einer großen Serie der LZ werden anschließend die Ergebnisse in der Zeitung und online vorgestellt. Die Sonderseiten werden ab Mitte Mai veröffentlicht.

So einfach kann man am großen Orts-Check der LZ teilnehmen

Wo finde ich die Umfrage?

Der Orts-Check ist unter lahrer-zeitung.de/umfrage zu finden.

Wer kann abstimmen?

Beim LZ-Orts-Check für die südliche Ortenau kann sich jede(r) beteiligen. Auch Interessierte aus der Umgebung sind eingeladen mitzumachen.

Wie viel Zeit muss ich für die Umfrage einplanen?

Um die 30 Fragen zu beantworten, reichen fünf Minuten aus.

Muss ich persönliche Daten angeben, um an der Umfrage teilzunehmen? Nein, die Umfrage läuft anonymisiert. Wir sollten nur wissen, in welchem Ort die Teilnehmer leben, um die Ergebnisse ortsgenau auswerten zu können. Zudem werden Alter und Geschlecht der Teilnehmer abgefragt.

Lohnt sich die Teilnahme? Ja. Zum einen bieten die Ergebnisse ein wichtiges Bild, wie wohl sich die Bürger in ihrem Ort fühlen. Überdies werden unter allen Teilnehmern als Dankeschön Preise verlost. Hauptpreis ist eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park im Wert von 500 Euro, inklusive Hotelübernachtung und Eintrittskarten sowie zehn Einzeltickets für den Europa-Park.