Ottmar Erath, Leiter der VHS, steht in einem der aktuell leeren Kursräume.

Seit Anfang November pausieren die Präsenzkurse an der Volkshochschule Balingen. Eine Wiederaufnahme des regulären Betriebs ist angesichts der derzeitigen Entwicklungen in der Corona-Pandemie noch nicht in Sicht. Doch während die Türen der VHS-Geschäftsstelle geschlossen bleiben, läuft der Bildungsbetrieb weiter: vor den Bildschirmen.

Balingen - Knapp 60 Kurse im Online-Format sind derzeit buchbar und das webbasierte Angebot der VHS wächst weiter. "Unsere Mitarbeiter arbeiten im stetigen Austausch mit unseren Kursleitenden daran, unseren Kunden auch während der Krise ein umfassendes Bildungsprogramm anzubieten. Dafür nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung und der erweiterten Lernwelten", sagt VHS-Leiter Ottmar Erath.

Auch ein Einstieg in laufende Angebote sei möglich. Ein Vorteil des digitalen Unterrichts sei die örtliche Flexibilität. So hätten an bisherigen Online-Kursen bereits Menschen aus Mannheim und Berlin teilgenommen.

Seit dem 27. Januar können Interessierte bereits in den Online-Kursen des neuen Semesters stöbern: Vom klassischen Sprachkurs im digitalen Format über Office-Schulungen bis hin zum Online-Zeichenkurs ist alles dabei.

Semesterstart verschoben

Der Semesterstart der Prä-senzkurse werde wegen des Lockdowns voraussichtlich auf den 12. April verschoben, sagt Erath: "Unsere wichtigste Maxime beim Umgang mit der Pandemie war immer der Schutz unserer Kursleitenden und unserer Teilnehmer. Wir gehen momentan davon aus, dass eine schrittweise Rückkehr zum Präsenzbetrieb erst nach den Osterferien möglich sein wird."

Für das kommende Semester soll indes wieder ein ausführliches Programmheft mit Online- und Präsenzangeboten gedruckt und verteilt werden.

Neben dem Ausbau des Online-Programms wächst momentan noch ein anderes Projekt heran, mit dem die Volkshochschule ihren Beitrag zur digitalen Bildung leisten möchte: Ab dem Herbst soll an der VHS Balingen innerhalb von zwei Jahren das Zertifikat "ICDL Workforce Base" erlangt werden können. Dieses belegt den sicheren Umgang mit dem PC auf Basis eines international anerkannten Standards.