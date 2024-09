Online-Ranking: Wie gut sind die Freibäder im Kreis Calw?

Noch ist Freibadsaison: Was gibt es Besseres, als sich an heißen Tag mit einem Sprung ins Wasser abzukühlen? Doch in welchem Bad ist das tatsächlich ein Vergnügen? Die Antwort liefert ein deutschlandweites Freibadranking. Wir wissen, wie die Bäder in der Region abschneiden.

Wer ins Freibad geht, möchte dort seinen Spaß haben. Ob dies im jeweiligen Freibad möglich ist, darüber können Google-Rezensionen Auskunft geben. Anhand eben dieser wurde von der Internetseite „Testberichte.de“ ein Ranking der Freibäder Deutschlands erstellt.

Ranking Um in der Liste aufgeführt zu werden, mussten mindestens 100 Bewertungen vorhanden sein. Auch der Kreis Calw ist im Vergleich mit fast allen Freibädern vertreten.

Lesen Sie auch

Mehr als 1700 Bäder mit insgesamt mehr als 860 000 Bewertungen starteten ins Rennen um die obersten Plätze.

Die meisten liegen über dem Durchschnitt

Auch wenn es keines der Freibäder aus dem Kreis Calw über Rang 545 geschafft hat, liegen die meisten von ihnen – was die Sternebewertung angeht – über dem Bundesdurchschnitt. Dieser liegt bei 4,38 von fünf Sternen. Ab 4,4 Sternen ist ein Bad folglich überdurchschnittlich beliebt. Die bundesweiten Bewertungen liegen allesamt in einer Bandbreite von 4,8 Sternen in Uchte (Niedersachsen) bis hin zu 3,3 Sternen in Rheinbach (Nordrhein-Westfalen).

Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde die Rangfolge nach der Anzahl der Bewertungen bestimmt, die den Ort auf der Liste nach oben oder unten bewegte. Stichtag der Datenerhebung war der 23. Juli, wie der Internetseite des Vergleichs entnommen werden kann.

Blick auf den Landkreis Wo stehen die Bäder im Kreis Calw? Am besten abgeschnitten hat im Landkreis das Bad Teinach-Zavelsteiner Freibad. Mit 288 Bewertungen und 4,5 Sternen liegt es auf Rang 545 der 1700 Bäder. Das Positive an dem Bad? Anna S. schrieb in einer Online-Rezension: „Tolles Freibad seit meiner Kindheit.“ Besonders hebt sie die „fairen Preise“, die große Liegewiese sowie Sauberkeit der sanitären Anlagen hervor.

Von der Sterneanzahl her gesehen gleichauf liegen Bad Herrenalb und Höfen an der Enz. Hier zeigt sich beispielhaft, wie nach der Anzahl der Bewertungen der Rang entschieden wird. Mit 240 Bewertungen liegt das Bad Herrenalber Freibad auf Platz 585, während das Höfener Nachtwächterbad mit nur 151 Bewertungen um fast 100 Plätze zurückliegt.

Qualität oder Quantität? Wie groß ist der Einfluss der Bewertungsanzahl also wirklich? Auch wenn die Menge mitentscheidet, zeigt sich insbesondere am Vergleich von Nagold und Höfen an der Enz, dass die Quantität nicht alles ist. Auch wenn Nagold mit 532 Rezensionen weit über Höfen mit seinen 151 steht, schneidet letzteres Bad, wie oben bereits aufgeschlüsselt, besser ab. Nagold landete auf Platz 1367.

Am meisten Bewertungen erhält Calw-Stammheim

Auch noch über dem Durchschnitt und Spitzenreiter im Landkreis – zumindest was die Anzahl der Bewertungen angeht – ist das Freibad in Calw-Stammheim mit 4,4 Sternen und 550 Bewertungen. Mit dieser Quote befindet es sich auf Rang 779.

Das Stammheimer Bad ist damit vergleichbar mit Böblingen, um auch einen Blick in die Umgebung zu werfen. Mit ebenfalls 4,4 Sternen, jedoch 702 Bewertungen steht es auf Rang 756 – nur knapp über Calw.

Alle weiteren Freibäder der Region haben es nicht mehr in die Top 1000 geschafft und liegen auch von der Sternebewertung unterhalb des Durchschnitts.

Bad Liebenzell belegt mit 4,3 Sternen und 423 Bewertungen Platz 1129 und kratzt so nur knapp am Durchschnitt vorbei. Beim Nagolder Freibad wird der Abstand mit 4,2 Sternen schon größer, bis schließlich Altensteig das Schlusslicht der regionalen Freibäder bildet. Mit 4,1 Sternen und 218 Bewertungen befindet es sich auf Rang 1584 von 1739.

Was waren die Kritikpunkte in Altensteig? Mercas R. bemängelt die Freundlichkeit des Personals und eine zu niedrige Wassertemperatur. Festzustellen ist jedoch, dass einige Kritiken bereits Jahre zurückliegen, was das Ganze wieder in Relation setzt.

Aussetzer Von den Kreisgemeinden mit Freibad ist einzig Calmbach nicht im Ranking vertreten. Das Freibad scheint es auf den ersten Blick nicht über die 100er-Marke geschafft zu haben. Bei genauerem Hinsehen – beziehungsweise einer schnellen Google-Suche – ist jedoch festzustellen, dass Calmbach mit 286 Rezensionen weit über der Mindestvorgabe liegt. Mit einer Sternebewertung von 4,5 (Stand 29. August), wäre das Freibad vermutlich in der Nähe von Bad Teinach-Zavelstein eingeordnet.