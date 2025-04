Online-Projekt Hilver startet: Nachbarschaftshilfe in Enzklösterle zeitgemäß organisieren

Nachbarschaftshilfe in Enzklösterle zeitgemäß organisieren

1 Ehrenamtliche Hilfe bei Garten, Haushalt oder Einkauf kann jetzt über Hilver gefunden oder angeboten werden. Foto: by-studio - stock.adobe.com

In Enzklösterle startet am Montag, 7. April, ein neues digitales Projekt. Die App Hilver soll für eine innovative Plattform genutzt werden, „die Ehrenamtliche und hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger in Enzklösterle miteinander verbindet“, sagt Bürgermeisterin Sabine Zenker.









Link kopiert



Am Montag, 7. April, fällt der offizielle Startschuss für Hilver, „eine innovative Plattform, die Ehrenamtliche und hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger in Enzklösterle miteinander verbindet“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.