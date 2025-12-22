Online-Petition in Dobel: „Das Thema Gewalt an der Schule betrifft uns alle“

Die Grundschule Dobel möchte einen Schulsozialarbeiter. Diesen Wunsch äußert das Kollegium, unterstützt wird er vom Elternbeirat. Vorsitzende Jessica Gall erklärt warum.
Mehr als 400 Unterschriften sind bereits zusammengekommen: So viele Personen unterstützen die Online-Petition des Elternbeirats der Grundschule Dobel in Sachen Schulsozialarbeit. Diese gibt es an der Schule bisher nicht. Geht es nach den Eltern, aber auch den Lehrern, soll sich das ändern. Die einen haben deshalb die Petition gestartet, die anderen für den Haushalt 2026 einen entsprechenden Mittelbedarf beim Schulträger, der Gemeinde, angemeldet.