Online-Marktplatz in Oberndorf "Local Genie" wird Helfer in der Not

Oberndorf/Fluorn-Winzeln - Und wieder ist alles, bis auf wenige Ausnahmen, dicht – und das auch noch kurz vor Weihnachten, wo es noch letzte Geschenke zu besorgen gibt. Der HGV weiß um die Not der Kunden, aber auch der Einzelhändler, die ab heute ihre Läden schließen müssen. "Ab heute bis Heiligabend liefern wir, außer samstags und sonntags, täglich aus", kündigt HGV-Vorsitzender Frank Bühler an. Bislang waren die Liefertage immer "nur" Dienstag, Donnerstag und Freitag gewesen. Nun erhält man die Ware, je nach Bestellzeitpunkt, noch am selben Tag.

Alles über zehn Euro wird kostenlos geliefert