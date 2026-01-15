Online-Lexikon: Wikipedia mit 25 unter Druck durch KI-Konkurrenz

Wikipedia feiert 25 Jahre Bestehen – doch politische Angriffe, fehlende Spenden, Autorenmangel und die Konkurrenz durch KI-Plattformen fordern das Online-Lexikon heraus.
San Francisco/Berlin - Wikipedia wird 25 Jahre alt. Am 15. Januar 2001 ging das Onlinelexikon unter www.wikipedia.com ins Netz. Die beiden Gründer Jimmy Wales und Larry Sanger wollten ihre von professionellen Autoren verfasste Online-Enzyklopädie Nupedia eigentlich nur durch ein Mitmachprojekt ergänzen. Doch während das Profi-Projekt kaum von der Stelle kam und 2003 eingestellt wurde, wuchs Wikipedia rasant und wurde schnell zu einer der beliebtesten Seiten des World Wide Web.