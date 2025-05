Wer gerade unterwegs ist und plötzlich muss, steht oft vor der großen Frage: Wo ist die nächste öffentliche Toilette? Wir haben die Anlaufstellen im Schwarzwald-Baar-Kreis in einer Karte zusammengefasst.

Egal ob beim Einkaufsbummel, im Park oder bei Veranstaltungen im Freien: Öffentliche Toilettenanlagen sind wichtig und gefragt. Doch wenn es schnell gehen muss, kann die Suche nach einem öffentlichen WC schon mal zur Herausforderung werden.

Ob in Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim, Triberg oder anderen Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis: Es gibt es einige, in der Regel von den Städten oder den Gemeinden betriebene Anlagen – hiervon jedoch oftmals zu wenige. Häufig sind diese auch gar nicht so einfach zu finden. Wir haben die Anlaufstellen im Überblick zusammengestellt.

Hier sind öffentliche Toiletten zu finden

Was tun, wenn weder Bahnhofstoilette noch andere öffentliche Toiletten in der Nähe sind? Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis beteiligen sich viele Orte am bundesweiten Projekt „nette Toilette“.

Anstelle einer öffentlichen Toilette, die gebaut und unterhalten werden muss, stellen Restaurants, Hotels oder andere Etablissements ihre Toiletten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ein Aufkleber an der Eingangstür macht auf das Angebot aufmerksam. Aber Vorsicht: Die „netten Toiletten“ können nur zu den jeweiligen Öffnungszeiten genutzt werden.