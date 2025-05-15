Online-Karte für WCs: Hier gibt es öffentliche Toiletten im Zollernalbkreis

1 Oft sind öffentliche Toiletten gar nicht so einfach zu finden. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa Ob beim Einkaufsbummel, im Park oder bei Veranstaltungen im Freien: Öffentliche Toiletten sind notwendig und gefragt. Doch wenn es schnell gehen muss, kann die Suche nach einem WC schon mal zur Herausforderung werden. Wir geben einen Überblick über die Anlaufstellen im Zollernalbkreis.







Link kopiert



Wohin muss man, wenn man mal muss? Öffentliche Toiletten sind oft gar nicht so einfach zu finden. Meist gibt es in Bahnhöfen und Rathäusern öffentliche Toiletten – aber auch einige Gastronomien haben frei zugängliche WCs. Und das ganz ohne, dass man zuvor etwas gekauft haben muss.