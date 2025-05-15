Online-Karte für WCs: Hier gibt es öffentliche Toiletten im Zollernalbkreis
Oft sind öffentliche Toiletten gar nicht so einfach zu finden. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ob beim Einkaufsbummel, im Park oder bei Veranstaltungen im Freien: Öffentliche Toiletten sind notwendig und gefragt. Doch wenn es schnell gehen muss, kann die Suche nach einem WC schon mal zur Herausforderung werden. Wir geben einen Überblick über die Anlaufstellen im Zollernalbkreis.

Wohin muss man, wenn man mal muss? Öffentliche Toiletten sind oft gar nicht so einfach zu finden. Meist gibt es in Bahnhöfen und Rathäusern öffentliche Toiletten – aber auch einige Gastronomien haben frei zugängliche WCs. Und das ganz ohne, dass man zuvor etwas gekauft haben muss.

 

Die meisten Anlaufstellen gibt es rund um Albstadt – die kürzesten Wege zur nächsten Toilette hat man in der Hechinger Innenstadt. In unserer Karte geben wir einen Überblick über die öffentlichen Toiletten im gesamten Zollernalbkreis.

Hier sind öffentliche Toiletten zu finden

Im Zollernalbkreis beteiligen sich viele Orte am bundesweiten Projekt „nette Toilette“. Anstelle einer öffentlichen Toilette, die gebaut und unterhalten werden muss, stellen Restaurants, Hotels oder andere Etablissements ihre WCs der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Unter anderem in Hechingen und Albstadt gibt es dieses Angebot. Ein Schild an der Eingangstür markiert die teilnehmenden Gastronomien. Aber Vorsicht: Die „netten Toiletten“ können nur zu den jeweiligen Öffnungszeiten genutzt werden.

 