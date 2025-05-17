Online-Karte für WCs: Hier gibt es öffentliche Toiletten im Kreis Freudenstadt

Wer gerade unterwegs ist und plötzlich muss, steht oft vor der großen Frage: Wo ist die nächste öffentliche Toilette? Wir haben die Anlaufstellen im Kreis Freudenstadt in einer Karte zusammengefasst.

Die Lebensmitteleinkäufe sind erledigt, jetzt müssen noch das bestellte Buch abgeholt und eine Glühbirne für die Wohnzimmerlampe besorgt werden – da meldet sich die Blase und duldet keinen Aufschub. Wenn es schnell gehen muss, kann die Suche nach einem öffentlichen WC schon mal zur Herausforderung werden.

Die meisten öffentlichen Toiletten gibt es rund um Horb, die kürzesten Wege bis zum nächsten „stillen Örtchen“ hat man in der Innenstadt von Freudenstadt. Wir haben die Anlaufstellen in einer Karte zusammengefasst.

Hier sind öffentliche Toiletten zu finden

Nicht alle WCs sind öffentliche Anlagen der Städte und Gemeinden. Im Landkreis Freudenstadt beteiligen sich viele Orte am bundesweiten Projekt „nette Toilette“. Anstelle einer öffentlichen Toilettenanlage, die gebaut und unterhalten werden muss, stellen Restaurants, Hotels oder andere Etablissements ihre WCs der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Allein in Freudenstadt gibt es zehn dieser Anlaufstellen. Ein Schild an der Eingangstür macht auf das Angebot aufmerksam. Aber Achtung: Die „netten Toiletten“ können nur zu den jeweiligen Öffnungszeiten genutzt werden.