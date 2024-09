Online-Heimat für 10 000 Menschen: So viel Arbeit steckt hinter der Facebook-Gruppe „Du bist aus Lahr, wenn...“

1 Zwei der drei Köpfe hinter „Du bist aus Lahr, wenn...“: Gründer Thorsten Rupp (links) und Administrator Martin Metzger Foto: Köhler

„Du bist aus Lahr, wenn...“ ist die beliebteste Facebook-Gruppe der Stadt – mit inzwischen fünfstelliger Mitgliederzahl. Doch wie managt man eine so große Gemeinschaft? Die Administratoren klären auf.









Link kopiert



Informieren, warnen, einladen, diskutieren, in Erinnerungen schwelgen: All das geschieht tagein, tagaus in der Facebook-Gruppe „Du bist aus Lahr, wenn...“. Vor fast zehn Jahren gegründet hat die Gruppe nun die Marke von 10 000 Mitgliedern geknackt. Gründer Thorsten Rupp und Administrator Martin Metzger blicken im LZ-Gespräch zurück und erklären, wie viel Arbeit nötig ist, dass sich alle an die Regeln halten.