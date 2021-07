2 Zu den 3D-Profis zählt Kerim Musanovic aus Bosnien-Herzegowina, der eine Löwin mit ihrem Jungen auf den Asphalt zauberte. Foto: Lutz

Für das Street-Art-Festival vom 9. bis 11. Juli endet die Anmeldefrist. Noch bis einschließlich Mittwoch, 30. Juni, können sich alle Interessierten anmelden.

Blumberg - Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das erste Online-Format des Festivals, das der Gewerbeverein in Kooperation mit der Stadt Blumberg organisiert, ein Erfolg wird. Und es wird wieder international mit Künstlern aus fast allen Kontinenten. "Es sind sehr viele Anmeldungen, auch wieder ganze Gruppen, die mitmachen – in Behla, Hondingen, in Geisingen. Das ist echt schön", sagt Clemens Benzing von Blumberg Gewerbevereint, der den Kontakt zu den Künstlern hält.

Unter den Anmeldungen sind etliche Profis, darunter Jincy Babu und ihr Mann Limnesh Augustine, zwei gebürtige indische Künstler, die in Bahrein leben und schon mehrfach in Blumberg gemalt haben. Kerim Musanovic, Anton Göstl, Thi Kim Tran, Mariana Flores Hernandes aus Mexiko, die mit einer ganzen Schulklasse malen wird, Lidia Angelo aus Italien, Giovanna La Pietra, Jimena Gabina oder Tatjana Zaharenko sind ebenso dabei. Auch aus der Region machen bekannte Künstler mit, aus Blumberg zum Beispiel Clemens Benzing und Stefan Eichler oder aus Fützen Leo Scheuch.

Bekannt ist auch Sandra Friedrich aus Geisingen, die die Festivals schon mehrfach mit ihren Tiermotiven bereichert hat.

Jeder kann mitmachen

In Blumberg wird es auch zwei öffentliche Bilder geben. Gleich zwei hier bereits bekannte Profis werden in die Eichbergstadt kommen und farbige Akzente setzen: Nikolaj Arndt und Milivoj Kostic aus Serbien. Milivoj Kostic wird beim Übungsplatz des Bogensportclubs einen Container anmalen, den man vom Wanderweg aus sehen kann, erklärt Clemens Benzing. Nikolaj Arndt wird am Marktplatz wieder ein großes Bild im 3D-Format malen. Inzwischen weiß Clemens Benzing auch das Motiv – es soll wieder spektakulär werden: Arndt wird eine Szene aus dem Film Jurassic-Park malen, den Hauptdarsteller, den Dinosaurier T-Rex. Nikolaj Arndt wird nach Angaben von Clemens Benzing am Sonntag in Blumberg ankommen, Clemens Benzing geht davon aus, dass Arndt am Montag mit seinem Werk am Marktplatz beginnen wird.

Jeder kann mitmachen, heißt es auf der Homepage. Einfach unter der E-Mail-Adresse pics@online-street-art-festival.de mit Namen und Wohnort anmelden und dem Veranstalter ein Porträtfoto schicken. Dann wird am Freitag, Samstag und Sonntag ein Bild gemalt. Während des Entstehungsprozesses und vom fertigen Bild sollten mehrere Fotos gemacht und per E-Mail geschickt werden.

Weitere Informationen

Anmeldungen sind möglich unter www.street-artfestival.de/anmeldung. Wer keine eigene Fläche zur Verfügung hat, kann sich bei der Stadtverwaltung bei Lena Hettich melden, Telefon 07702/ 5 11 06 oder unter lena.hettich@stadt-blumberg.de. Bei der Anmeldung gibt es eine Änderung: Da jeder Künstler auf der Internet-Präsentation des Festivals eine eigene Seite eingerichtet bekommt, ist der Anmeldeschluss am 30. Juni. Wer eine Webcam hat und mitmacht, kann auch per Webcam live online gehen.