Online-Fasnet in VS Narrengericht lässt den OB laufen

Dabei will der Büttel den OB längst gefunden und mit einem Strick an einen Baum festgebunden haben, wie der er am anderen Ende der Leitung mitteilt. Allerdings muss der Büttel zugeben, dass er tatsächlich beim "Wildi-Garten" an der Joggingstrecke auf der Lauer liegt und auf den Oberbürgermeister wartet. "Hier schnapp ich ihn!", gibt er zu verstehen.

Staatsanwalt und Verteidiger sind dabei: Raus aus der Quarantäne, rein in die Robe und mit einem Fernglas bewaffnet in den Wald. Und da entdecken sie den OB samt Stadtschlüssel rennend und außer Atem. Während der Staatsanwalt fordert "Los, hinterher!", bleibt dem Verteidiger nur ein Lachen: "Den können wir rennen lassen. Schau doch mal, wie der schnauft. Das ist bestimmt Strafe genug für den!"

Gesagt, getan – in diesem Jahr kommt der Schultes also noch einmal davon. Doch das Narrengericht ist sich am Ende einig: "Nächstes Jahr, kriegen wir Dich!"