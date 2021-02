Online-Bürgerrat berät Schlachthof beschäftigt Rottenburger weiter

Offenbar haben Tierschutz-Skandale wie in Gärtringen einerseits oder andererseits Vorbilder wie Überlingen am Bodensee eine Basis dafür geschaffen, dass Rottenburg und die Region einen Schlachthof eher behalten sollten. Die Frage, ob der denkmalgeschützte, aber marode alte Schlachthof saniert werden sollte, der seinen traditionellen Standort an der Tübinger Straße hat, oder ob dann ein Neubau zu bauen sei, folgt danach.

Siegel im Gespräch

Die weiteren Kriterien, die sich in den Treffen verfestigt haben, so schickte Piet Sellke voraus, sind Regionalität, Nachhaltigkeit, aber auch Vermarktung und Beteiligung, dazu sozial-arbeitsrechtliche, ökologischen und wirtschaftliche Erwägungen. Dass Transparenz selbstverständlich und die Nachverfolgung der Lieferketten unabdingbar seien, brauchte er nicht eigens zu erwähnen. Ein Siegel aber ist offenbar im Gespräch, berichtete er aus dem Bürgerrat: "Rottenburger Fleisch muss als solches erkennbar sein." Auch Beteiligungsmodelle werden bereits diskutiert.

Oberbürgermeister Stephan Neher freute sich über die Resonanz auf den Bürgerrat und war sich angesichts des Feedbacks mit dem Moderator einig, das Format fortzusetzen. Die AG Schlachthof solle Vorschläge zum Standort erarbeiten. Am Ende stehe ein Gemeinderatsbeschluss.

Menschen sollen sich einbringen

Die bislang kursierenden Zahlen von 2,5 Millionen Euro Baukosten für einen Neubau ("sehr optimistisch") gegen 5,6 Millionen Euro Aufwand für eine Sanierung halte er noch nicht für endgültig, ließ Neher durchblicken. "Sehr, sehr eng", so Neher, werde es aber bei einer Genehmigung für die Sanierung. Andererseits sprach er auch von der Chance, dass die Landeszuschüsse bei einem Neubau von 30 auf 40 Prozent der Kosten aufgestockt werden könnten. Was ein "Radius von 60 Kilometern" bedeuten könnte, und was es mit dem Betreibermodell einer "Initiative N" auf sich habe, erläuterte der OB noch nicht genauer.

Bevor sich die Online-Runde in kleine nicht-öffentliche Beratungsgruppen aufteilte, wies Finanzbürgermeister Hendrik Bednarz noch einmal darauf hin, dass sich ein neuer Schlachthof "auf jeden Fall selber tragen" müsse. Die Überlinger Entwicklung nannte er wegen der engen Zusammenarbeit von Landwirten und Metzgern "ein Modell, eine Blaupause für uns" und fügte an: "Wir werden Menschen brauchen, die sich da einbringen". Was aber die Verbraucher angehe, so stellte er klar : "Wir werden höhere Fleischpreise verlangen müssen."