Online-Bilderwelt und KI: Rettet das Denken!

Bilder statt Texte, Künstliche Intelligenz statt menschlicher Denkleistung: Wie wir in die Zeit vor der Aufklärung zurückfallen.
Wie war sie eigentlich, die Welt vor der Aufklärung? Wer ein Gespür dafür bekommen will, braucht nur eines der prächtigen Kirchenportale an romanischen oder gotischen Kirchen betrachten. Die Welt fügt sich dort zu einfachen Bildern und Geschichten. Gut und Böse, oben und unten, Engel und Teufel, Bauern und Bischöfe. Die Wirklichkeit war das, was man gezeigt und erzählt bekam, und was die Sinne zu erfassen vermochten.