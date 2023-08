Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) hat zwischen September 2022 und Juni 2023 in einer Online-Umfrage unter mehr als 25.000 Reisenden aus der ganzen Welt die populärsten Sehenswürdigkeiten in Deutschland ermittelt. Das Ergebnis: Das Europa-Park-Erlebnis-Resort belegt den Spitzenplatz im Ranking und ist damit das beliebteste Reiseziel der Republik.

Welche Bauwerke und Naturschönheiten sind die beliebtesten Deutschlands? Mit dieser offen gestellten Frage wandte sich die Deutsche Zentrale für Tourismus direkt an die internationalen Gäste. Rund 25.000 Menschen aus mehr als 20 Ländern haben im vergangenen Jahr ihren persönlichen Favoriten gewählt: den Europa-Park, wie der Freizeitpark in einer Pressemitteilung bekanntgibt.

Der Park landet vor Attraktionen wie dem Schloss Neuschwanstein, dem Kölner Dom und vielen weiteren Städten und Sehenswürdigkeiten. Acht Jahre lang war das Miniatur-Wunderland Hamburg die Nummer eins, dieses konnte der Europa-Park nun verdrängen.

Europa-Park-Chef ist dankbar

„Wir sind sehr dankbar, dass wir eine so hohe Wertschätzung in Deutschland bei unseren Besuchern erfahren. Es ist für uns eine sehr große Bestätigung für unsere Liebe zum Detail, für unsere Qualität, für Innovation und für die hohe Dienstleistung, die wir für unsere Gäste erbringen“, sagt Europa-Park-Inhaber Roland Mack in der Pressemitteilung. „Es ist der schönste Dank, den wir direkt von unseren Gästen zurückbekommen“. Der Europa-Park als Wirtschaftsfaktor strahle auf die gesamte Region und ganz Baden-Württemberg aus“, so Mack.

Bereits seit 2012 können Besucher der DZT-Webseite bei dieser Aktion die aus ihrer Sicht besonders empfehlenswerten touristischen Ziele nennen. Gewertet werden ausschließlich internationale Teilnehmer. Aus den Nennungen ergibt sich ein Ranking der Top 100.